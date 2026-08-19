Jamaïque : instaure une bourse UTech en mémoire de l’entraîneur Stephen Francis

Le gouvernement jamaïcain instaurera une bourse d’études à l’Université de la technologie de Jamaïque (UTech) en mémoire du légendaire entraîneur d’athlétisme Stephen Francis.

La ministre de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, Olivia Grange, a annoncé l’initiative lors d’un service d’action de grâce célébrant la vie de Francis au Centre national des sports en salle de Saint-André, le samedi 15 août.

Francis, affectueusement surnommé « Franno » par ses amis et ses athlètes, est décédé le 4 juillet après une période de maladie. Il avait 63 ans.

Lors de son hommage, Grange a indiqué que le gouvernement travaillerait avec l’UTech et la famille de Francis pour établir un hommage durable à l’entraîneur.

« Le gouvernement mènera des discussions avec l’UTech et avec Paul (Francis) afin de voir comment nous pouvons nous assurer qu’il y ait un hommage durable à Franno », a déclaré Grange.

Elle a ajouté que les détails supplémentaires concernant la bourse seraient annoncés après consultations avec l’UTech et la famille de Francis.

Le président de l’UTech, le Dr Kevin Brown, a accueilli favorablement l’initiative et a remercié Grange d’avoir offert cette bourse en mémoire de Francis.

« Nous sommes impatients d’offrir cette bourse à un destinataire méritant lors de la prochaine année académique », a déclaré Brown.

Francis a joué un rôle majeur dans le développement des athlètes jamaïcains d’athlétisme grâce au Maximising Velocity and Power (MVP) Track Club, qu’il a fondé et dirigé.

Pendant plus de trois décennies, les athlètes formés sous la direction de Francis ont remporté de nombreuses médailles lors des Jeux Olympiques, des Championnats du monde d’athlétisme et des Championnats du monde juniors, tout en établissant des records nationaux, mondiaux et olympiques.

Parmi les athlètes dont les carrières ont été façonnées par Francis figuraient Kishane Thompson, Asafa Powell, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah, Tajay Gayle, Sherone Simpson et Brigitte Foster-Hylton.

L’héritage d’entraîneur de Francis a fait de lui l’une des figures les plus influentes dans le développement de l’athlétisme jamaïcain, ses athlètes contribuant à consolider la réputation du pays en tant que puissance mondiale du sprint.