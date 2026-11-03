Banque mondiale : jusqu’à 3,1 millions d’adultes haïtiens sans pièces d’identité valides.

Les adultes haïtiens n’ont pas de carte d’identité nationale valide, selon les estimations de la Banque mondiale, et entre 2,7 millions et 3,1 millions d’entre eux se trouvent sans ce document, ce qui crée des obstacles à l’accès aux services financiers, à l’emploi formel et à la protection sociale.

Cette constatation s’inscrit dans le cadre du diagnostic d’identification d’écosystème : Haïti publié par la Banque mondiale le 27 octobre. L’évaluation souligne que des systèmes d’identification inadéquats peuvent compliquer l’ouverture de comptes bancaires, l’utilisation des services de monnaie mobile, l’obtention d’emplois formels et l’accès à l’aide gouvernementale.

Bien que les documents d’identité soient officiellement gratuits, leur obtention peut engendrer des coûts pour les ménages, tels que le transport, des déplacements répétés, des frais informels et la perte de revenus. Ces difficultés touchent particulièrement les familles à faible revenu et les personnes vivant dans des zones éloignées ou peu sûres.

La Banque mondiale recommande d’élargir les services d’identification dans les communautés mal desservies, de réduire les délais d’attente, de garantir la disponibilité des documents et d’améliorer la reddition de comptes. La priorité devrait être accordée aux ménages les plus pauvres, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux résidents des zones reculées et aux femmes et familles vulnérables.

Malgré les défis, l’évaluation met en évidence des progrès. Des cartes d’identité nationales ont été délivrées à environ 67 % des adultes haïtiens, tandis que 85 % des enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés à la naissance et 77 % possèdent des actes de naissance.

Les réformes proposées visent à élargir l’accès, à améliorer les systèmes d’identification et à renforcer la gouvernance. La Banque mondiale recommande également de moderniser les réglementations et d’adopter des mesures plus robustes de protection des données et de cybersécurité à mesure que les services d’identification deviennent de plus en plus numériques.

L’institution a décrit cette réforme comme une opportunité de favoriser un accès plus inclusif à l’emploi et aux services, mais elle a souligné que son succès dépendra d’un financement adéquat, de responsabilités institutionnelles claires et d’une stratégie nationale de mise en œuvre mesurable.