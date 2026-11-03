Chef de gang haïtien sollicite l’aide de l’ONU pour ouvrir le dialogue avec les forces de sécurité

Port-au-Price, (EFE).- Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, chef du gang Haïti 400 Mawozo, aurait demandé à l’ONU d’organiser un dialogue de paix avec les forces internationales déployées dans le pays, dans un contexte d’opérations qui s’intensifient contre les groupes armés.

La requête se manifeste dans une lettre, soi-disant adressée au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et diffusée par les médias haïtiens. Son authenticité et le fait qu’elle ait été reçue officiellement par l’ONU n’ont pas été vérifiés de manière indépendante.

Cette communication a été publiée dix jours après l’arrivée de plus de 2 000 soldats salvadoriens à Port-au-Prince pour retrouver quatre militaires portés disparus à la suite d’une attaque de gang le 18 octobre à Croix-des-Bouquets, une zone d’opération du 400 Mawozo.

Dans la lettre, Joseph affirme qu’il est prêt à poursuivre une solution pacifique depuis août, par le biais d’un dialogue entre son organisation et les forces internationales, faisant apparemment référence à la Gang Suppression Force (GSF).

Il met aussi en garde contre les menaces du président salvadorien Nayib Bukele envers les gangs haïtiens, qui pourraient déclencher une nouvelle vague de violences, estimant que le pays a besoin de dialogue et de réconciliation plutôt que d’autres pertes en vies humaines.

La lettre alléguée appelle à ce qu’une délégation des Nations unies se rende en Haïti et facilite les négociations entre les parties concernées.

Joseph figure parmi les chefs de gang les plus recherchés Haïti. Le gouvernement américain propose une récompense pouvant atteindre jusqu’à 1 million de dollars pour toute information permettant de le capturer. Il a également été associé à l’enlèvement, en 2021, de 17 missionnaires chrétiens, dont la plupart ont été retenus pendant 61 jours.

Le gang 400 Mawozo est l’une des principales organisations criminelles armées d’Haïti, impliquée dans des enlèvements, l’extorsion, le trafic d’armes et le trafic de drogue.

Cet appel présumé à la paix a émergé alors que la Police nationale haïtienne a signalé la mort d’environ 20 membres de gangs lors d’une opération jeudi dernier à Arcahaie, au nord-ouest de Port-au-Prince.