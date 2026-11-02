Jamaïque : 84 milliards de dollars jamaïcains pour la réponse à l’ouragan Melissa, selon Holness

Le gouvernement jamaïcain a dépensé environ 84 milliards de dollars jamaïcains (J$84 milliards) pour les efforts de secours et de relèvement depuis que l’ouragan Melissa a frappé l’île le 28 octobre 2025, a déclaré le Premier ministre Andrew Holness.

Holness a fait l’annonce lors d’un point presse spécial à Jamaica House mardi 27 octobre, décrivant la réponse comme la plus vaste opération de secours et de relèvement de l’histoire du pays. « Il s’agit de la plus grande opération de secours et de relèvement de l’histoire de la Jamaïque. Elle est plus importante que le programme CARE que nous avons mis en œuvre pendant la COVID », a-t-il déclaré.

Les dépenses comprennent un prêt de 150 millions de dollars américains accordé à Jamaica Public Service Company Limited pour soutenir la restauration du réseau électrique, ainsi que plus de 11 milliards de dollars dépensés pour les réparations scolaires à travers l’île. Holness a indiqué que 144 des 308 écoles classées « Priorité Une » identifiées pour des réparations urgentes avaient été entièrement réparées avec des infrastructures plus résilientes.

Par ailleurs, la Jamaïque avait reçu environ 1,7 milliard de dollars en dons destinés à la réponse à l’ouragan à la date du 26 octobre 2026. « Les dons représentent à peine deux pour cent du total des dépenses du Gouvernement — vos ressources », a déclaré Holness.

Parmi les dons reçus, 750 millions de dollars ont été alloués au Bureau de Préparation et de Gestion des Catastrophes et d’Urgence (ODPEM) pour soutenir les réparations de toitures dans le cadre du Programme de Rétablissement des Abris du gouvernement. Les fonds ont été utilisés pour acheter des matériaux, notamment des tôles de zinc, du bois, des clous et des outils, afin de faciliter l’installation de 575 toitures par les Forces de Défense Jamaïcaines et leurs partenaires.

Autre 800 millions de dollars ont été attribués pour soutenir la composante logements semi-permanents du programme, avec 700 millions destinés au Ministère de la Croissance Économique et du Développement des Infrastructures et 100 millions au Ministère du Gouvernement Local et du Développement communautaire.

Holness a remercié les donateurs qui ont contribué à la relance de la Jamaïque après l’ouragan, soulignant que les fonds avaient été utilisés avec prudence et orientés vers des interventions significatives.