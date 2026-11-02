Bartlett appelle la diaspora jamaïcaine au Canada à investir dans le tourisme

Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, exhorte les Jamaïcains résidant au Canada à jouer un rôle plus actif dans le développement du secteur touristique jamaïcain, notamment par l’investissement, l’innovation, le transfert de connaissances et le plaidoyer à l’échelle internationale.

Lors de son allocution devant les membres de la diaspora jamaïcaine lors des Jamaica Diaspora Impact Awards à Toronto, Bartlett a décrit les Jamaïcains établis à l’étranger comme une source précieuse d’expertise, de richesse et d’influence internationale qui pourrait contribuer à bâtir un secteur touristique plus résilient et plus inclusif.

« Je l’appelle le Commonwealth parce que vous êtes le Commonwealth, et j’insiste sur cette dernière syllabe — richesse », a déclaré Bartlett, soulignant le potentiel de la diaspora à contribuer au développement économique de la Jamaïque.

Il a également évoqué le soutien apporté par les Jamaïcains à l’étranger après l’ouragan Melissa, affirmant que la réponse a démontré la solidité de la relation entre la Jamaïque et sa diaspora.

Bartlett a exhorté les membres de la communauté à s’appuyer sur ce soutien en participant à la prochaine phase du développement touristique de l’île dans le cadre de la vision du gouvernement Tourism 3.0.

Il a encouragé les membres de la diaspora à investir dans des entreprises liées au tourisme, à soutenir des entreprises détenues par des Jamaïcains, à développer des expériences culturelles et patrimoniales, et à mettre en relation les entrepreneurs locaux avec des marchés internationaux.

« L’avenir du tourisme jamaïcain doit être bâti autour de nos populations, en créant des opportunités de propriété, d’entrepreneuriat et de moyens de subsistance durables. Notre diaspora peut nous aider à transformer des connexions mondiales en opportunités concrètes pour les Jamaïcains chez eux », a-t-il déclaré.

Le Directeur du Tourisme de Jamaïque, Donovan White, a indiqué que la diaspora joue également un rôle important dans la promotion du pays à l’échelle internationale et dans l’élargissement de sa portée auprès des visiteurs potentiels et des investisseurs.

« Les Jamaïcains résidant à l’étranger figurent parmi nos porte-parole les plus puissants. Leur passion pour l’île, associée à leurs réseaux globaux et à leur influence, peut nous aider à attirer de nouveaux visiteurs, à débloquer des investissements et à mettre en valeur les expériences authentiques qui distinguent la Marque Jamaïque », a déclaré White.

Angella Bennett, directrice régionale pour le Canada à la Jamaica Tourist Board, a elle aussi insisté sur l’importance de renforcer les liens avec la communauté jamaïcaine-canadienne alors que l’île cherche à maintenir sa position sur le marché touristique canadien.

« La diaspora jamaïcaine au Canada joue un rôle inestimable dans la promotion de notre destination, le soutien aux entreprises locales et la construction de nouveaux partenariats », a déclaré Bennett.

Bartlett a en outre souligné la nécessité de faire de la résilience une priorité lorsque les destinations touristiques font face à des catastrophes liées au climat, à des tensions géopolitiques et à des perturbations des voyages à l’échelle mondiale.

Il a affirmé que la capacité de la Jamaïque à s’adapter, à innover et à nouer des partenariats stratégiques serait déterminante pour maintenir la compétitivité du secteur et garantir que le tourisme apporte des retombées économiques plus larges.

Grâce à un engagement accru de la diaspora, la Jamaïque vise à accroître les opportunités d’investissement, à renforcer les liens internationaux et à créer davantage d’opportunités économiques pour les communautés réparties sur l’ensemble de l’île.