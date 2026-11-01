Jusqu’à 3,1 millions d’adultes haïtiens n’ont pas de carte d’identité nationale valide

On estime qu’entre 2,7 et 3,1 millions d’adultes haïtiens, soit environ un tiers de la population adulte, n’ont toujours pas de cartes d’identité nationales valides, ce qui limite leur accès aux services essentiels, à l’emploi formel et aux opportunités économiques, selon un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale.

Le rapport, Diagnostic des écosystèmes d’identité : Haïti, indique que l’élargissement de l’accès à la Carte nationale d’identification unique pourrait aider davantage d’Haïtiens à bénéficier de l’aide sociale, à ouvrir des comptes bancaires et de monnaie mobile, à inscrire leurs enfants à l’école et à participer à la vie civique.

Haïti a progressé dans l’élargissement de la couverture de l’identité légale. Environ 67 % des adultes ont reçu une carte d’identité nationale, tandis que 85 % des enfants de moins de 5 ans ont vu leur naissance enregistrée et 77 % possèdent un acte de naissance.

Le rapport attribue ces progrès à des réformes, notamment un décret de 2020 introduisant des cartes d’identité biométriques à puce, des efforts de décentralisation de l’impression des cartes et l’expansion des points de service, qui ont posé les bases de futures améliorations.

Cependant, la Banque mondiale estime qu’une couverture plus large nécessitera un financement prévisible, des responsabilités institutionnelles plus claires et une stratégie nationale coordonnée.

Il a identifié comme groupes nécessitant un soutien ciblé les ménages les plus pauvres, les habitants des zones éloignées ou incertaines, les femmes qui rencontrent des barrières culturelles à l’enregistrement des naissances, les personnes expulsées et les personnes déplacées par l’insécurité.

« Sans une pièce d’identité valide ou un registre civil, les gens peinent à s’inscrire à l’école, à recevoir une aide sociale, à ouvrir des comptes bancaires ou de monnaie mobile, à trouver un emploi formel et à participer à la vie civique et politique », a déclaré Alexandre Amard, spécialiste numérique du Groupe de la Banque mondiale et co-auteur du rapport.

Le rapport avertit également que les lacunes dans les systèmes d’identification peuvent compromettre l’efficacité des programmes de protection sociale et exclure les ménages à faible revenu de l’économie numérique. Les liens faibles entre les registres civils, l’identification et les bases de données statistiques compliquent aussi l’établissement d’estimations démographiques fiables pour l’élaboration des politiques.

Bien que les cartes d’identité soient officiellement gratuites, la Banque mondiale a indiqué que des frais informels et des dépenses indirectes, notamment le transport, les visites répétées et la perte de revenus, peuvent empêcher les gens de mener à bien le processus d’inscription.

Les mesures recommandées incluent le rapprochement des services des communautés rurales et confrontées à l’insécurité, la simplification de l’enregistrement tardif des naissances, l’appui aux mères célibataires lors de l’enregistrement des naissances, la réduction des temps d’attente et la garantie que les centres d’inscription disposent des fournitures nécessaires.

Le rapport appelle également à un financement à long terme, à des campagnes d’inscription de masse et à un cadre juridique renforcé, comprenant des lois sur la protection des données et la cybersécurité.

« Investir dans l’écosystème d’identité n’est pas seulement une question de droit fondamental, mais aussi une opportunité stratégique de promouvoir un accès inclusif et durable à l’emploi en Haïti », a déclaré Anne Lucie Lefebvre, la responsable-pays du Groupe de la Banque mondiale pour Haïti.

Les recommandations s’articulent autour de trois piliers : l’inclusion, la conception des systèmes et la gouvernance. Le rapport affirme que leur mise en œuvre permettrait à Haïti de progresser vers l’objectif 16.9 des Objectifs de développement durable des Nations Unies, qui appelle à une identité légale pour tous, y compris l’enregistrement des naissances.

La Banque mondiale affirme qu’un engagement soutenu et une mise en œuvre coordonnée pourraient aider davantage d’Haïtiens à accéder aux services publics, à la protection sociale, aux services financiers et à des opportunités économiques.