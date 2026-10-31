Global Ports Holding signe un accord portuaire de 30 ans pour un port de croisières à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Global Ports Holding (GPH), le plus grand opérateur de ports de croisière au monde, a signé un contrat de concession de 30 ans avec le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour le développement et l’exploitation du Port de croisière de Saint-Vincent à Kingstown, capitale et principal port du pays.

Cet accord fait suite à une lettre d’intention signée entre GPH et le gouvernement en juin 2026 et représente une étape importante dans le développement du secteur du tourisme de croisières du pays.

La cérémonie de signature s’est tenue le 26 octobre 2026, au quai d’escale des paquebots de Kingstown, en présence du Premier ministre, le Dr Godwin Friday, de ministres du gouvernement et d’autres hauts responsables.

Sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par l’accord de concession, GPH devrait débuter ses activités au Port de croisière de Saint-Vincent au cours du premier trimestre 2027.

Dans le cadre de cet accord, GPH apportera son expertise en gestion de ports de croisière, ses capacités opérationnelles et ses relations établies avec les principales compagnies de croisière pour soutenir le développement à long terme du port et renforcer la position de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que destination de croisière dans les Caraïbes du Sud.

Le Port de croisière de Saint-Vincent est attendu pour accueillir plus de 250 000 passagers lors de la saison de croisière 2026-2027, posant les bases d’une croissance future sous la gestion de GPH.

L’entreprise prévoit de mettre en œuvre un programme d’investissements progressif axé sur la modernisation des infrastructures portuaires, l’agrandissement de la capacité d’amarrage pour accueillir des paquebots plus imposants et l’amélioration de l’expérience globale des passagers.

Au-delà des améliorations des infrastructures, GPH collaborera avec le gouvernement et les parties prenantes locales pour développer des excursions à terre, soutenir les entreprises locales et générer des retombées économiques plus importantes pour les communautés de la destination.

Mehmet Kutman, président du conseil d’administration et directeur général de Global Ports Holding, a déclaré que l’accord marquait un nouveau chapitre du partenariat de l’entreprise avec le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

« Nous attachons une grande valeur à la confiance placée en GPH et nous nous engageons à combiner notre expertise mondiale et nos capacités d’investissement avec le caractère unique et le potentiel de la destination. Notre ambition est de développer un port de croisière moderne et durable qui crée une valeur économique durable, soutienne les entreprises et les communautés locales, et garantisse que les retombées du tourisme de croisière se déploient bien au-delà du port », a-t-il déclaré.

Mike Maura Jr., directeur régional des Amériques chez GPH, a indiqué que l’entreprise était impatiente de mettre à profit son expérience dans les Caraïbes, notamment à San Juan et à Nassau, tout en respectant l’identité distincte de Saint-Vincent.

« Notre objectif sera d’améliorer l’expérience des visiteurs, de renforcer l’attrait de la destination auprès des compagnies de croisière et de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes locales pour créer des opportunités concrètes pour les entreprises et les communautés », a-t-il déclaré.

L’arrivée du Port de croisière de Saint-Vincent renforcera encore la présence de GPH dans les Caraïbes et illustre l’engagement continu de l’entreprise à travailler avec les gouvernements et les communautés locales pour développer des destinations de croisière durables et créer une valeur à long terme.