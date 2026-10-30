L’opposition exhorte OUR à rejeter l’augmentation tarifaire proposée de 51 % par NWC

Le porte-parole de l’opposition jamaïcaine chargé des questions relatives à l’eau, Ian Hayles, appelle l’Office de régulation des services publics (OUR) à rejeter la demande d’augmentation tarifaire de 51 pour cent déposée par la National Water Commission (NWC), soutenant que le distributeur doit démontrer une meilleure gestion des ressources hydriques du pays avant que les consommateurs ne voient leurs factures s’alourdir.

La demande a été révélée par le président par intérim de la NWC, Kevin Kerr, lors de la séance de mardi de la Commission des comptes publics du Parlement (PAC). M. Kerr a précisé que la soumission avait été déposée auprès de l’OUR vendredi dernier et qu’elle vise à financer des projets prioritaires dans le cadre du plan d’investissement de la commission.

Il a ajouté que le plan devrait être révisé si la demande venait à être rejetée. L’OUR devrait faciliter des consultations publiques avant de rendre une décision.

La NWC dessert environ 500 000 clients et a déclaré que la hausse était nécessaire pour que ses revenus couvrent ses dépenses. La dernière augmentation tarifaire de la commission remonte à 2019.

Cependant, Hayles, dans une déclaration publiée mercredi, a invoqué les conclusions de l’audit de performance du Vérificateur général sur la NWC comme fondement pour s’opposer à l’augmentation proposée.

Il a déclaré que l’audit avait relevé que 17 projets prioritaires estimés à 394 milliards de dollars n’avaient pas de plans directeurs et que la commission manquait d’un cadre documentaire permettant de classer les projets d’investissement. Il a ajouté qu’un cadre pour la sélection des projets ne devrait pas être en place avant mars 2028.

Hayles a également évoqué l’augmentation marquée des dettes fournisseurs de la NWC, qui sont passées de 10,6 milliards de dollars lors de l’exercice 2016/17 à 33,2 milliards de dollars en 2025/26.

Il a dit que la commission a sous-dépensé ses budgets d’investissement chaque année depuis 2019/20, a systématiquement manqué ses objectifs de réduction de l’eau non facturée et d’amélioration de l’efficacité énergétique, et n’a pas soumis quatre années d’états financiers audités au Parlement.

« La NWC affirme que cette hausse financera son plan d’investissement. Le Vérificateur général affirme qu’il n’existe pas de plan directeur et qu’aucune méthode documentée pour sélectionner les projets n’est en place, » a déclaré Hayles.

« Pourquoi le peuple jamaïcain devrait-il payer pour la mauvaise gestion de leur eau ? »

Le porte-parole de l’opposition a déclaré qu’il avait appelé à l’élaboration d’un plan directeur national de l’eau et à la mise en place d’un système transparent pour la sélection des projets lors du Débat sectoriel en juin.

Il soutenait que les conclusions de l’audit mettaient en évidence des lacunes dans la gestion du secteur de l’eau du pays, tandis que les ménages continuaient à supporter les coûts et les désagréments liés à des approvisionnements peu fiables.

« En juin, j’ai dit que ce ministère [de l’Eau et de l’Environnement] était rempli d’acronymes, de marques et d’objectifs ambitieux. Le Vérificateur général a désormais confirmé que, derrière les slogans, se cache une mauvaise gestion, et les Jamaïcains en paient le prix avec des tuyaux secs et de l’eau acheminée par des camions », a déclaré Hayles.

Il a aussi évoqué l’inflation et la pression financière pesant sur les ménages, notant que certains clients faisaient appel à des camions-citerne privés pour se procurer de l’eau, tandis que d’autres étaient facturés pour de l’eau qu’ils disent n’avoir pas reçue.

Hayles a indiqué que l’opposition souhaite que l’OUR, le ministre de l’Eau et de l’Environnement et le conseil d’administration de la NWC rejettent la demande et n’envisagent aucune hausse tant que la commission n’aura pas soumis les états financiers audités en suspens et présenté un plan crédible pour réduire l’eau non facturée.

L’opposition appelle également à la publication d’un plan directeur national de l’eau, à des critères transparents pour la sélection des projets d’investissement et à la présentation de rapports trimestriels d’avancement au Parlement.

D’autres propositions préconisent la suppression des frais pour les clients qui ne reçoivent pas d’eau, l’instauration d’un tarif unique pour les retraités et d’un tarif social pour les ménages utilisant jusqu’à 2 000 gallons par mois, ainsi que la consolidation de la gouvernance de l’eau sous une seule agence exécutive afin d’offrir aux clients un unique point de responsabilité.

Hayles a exhorté les Jamaïcains à participer à la consultation publique de l’OUR sur l’augmentation proposée.

« Après dix ans au pouvoir, ce gouvernement doit arrêter de gérer des annonces et commencer à gérer l’eau, et cesser de solliciter le sauvetage du peuple jamaïcain », a-t-il déclaré.