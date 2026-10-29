Le Premier ministre de la Dominique évoque les restrictions sur les visas américains lors de discussions avec Washington.

Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a évoqué lors d’entretiens bilatéraux avec des responsables du Département d’État américain les restrictions de visa imposées à l’île caribéenne, déclarant que Washington s’était engagé à discuter de la question avec des responsables de haut niveau.

Skerrit a fait cette révélation après sa visite aux États‑Unis la semaine dernière, dans le cadre du Dialogue États‑Unis–Caraïbes, au cours duquel il a rencontré le sous-secrétaire d’État Christopher Landau.

Il a précisé que les restrictions de visa constituaient une priorité lors de son entretien bilatéral avec le Département d’État et qu’il avait soulevé le sujet « avec beaucoup de respect mais fermement ».

« J’ai fait une suggestion au Département d’État concernant les restrictions de visa et, bien sûr, ils m’ont donné l’assurance que le sujet serait discuté par les responsables », a déclaré Skerrit.

Il a ajouté que la prochaine étape dépendrait de Washington pour déterminer comment elle répondra à ces restrictions.

Skerrit a réaffirmé que son gouvernement estime qu’il n’existe aucune justification pour les mesures imposées à la Dominique.

Les États‑Unis ont introduit des restrictions partielles de visa à l’encontre de la Dominique à compter du 1er janvier, invoquant des préoccupations de sécurité et de vérification liées au programme de citoyenneté par investissement (CBI) de l’île.

Dans le cadre de ce programme, la Dominique accorde la citoyenneté à des ressortissants étrangers en échange d’investissements importants dans le développement socioéconomique du pays.

Les restrictions suspendent la plupart des visas d’immigrant et de non‑immigrant, y compris les visas de visite B‑1/B‑2 et les visas F, M et J destinés aux étudiants et aux visiteurs‑échange. Elles réduisent également les périodes de validité des visas.

Des ressortissants dominicains peuvent aussi être soumis à des cautions liées au visa obligatoires et remboursables, allant de 10 000 à 20 000 dollars américains, dans le cadre de politiques américaines plus larges visant des juridictions identifiées comme présentant des taux élevés de dépassement de visa ou des liens avec les programmes de citoyenneté par investissement.

Skerrit a déclaré attendre la réponse de Washington mais a décrit cet échange récent comme important pour les relations entre les deux pays.

« Les États‑Unis demeurent un allié important, un partenaire en développement ici dans les Caraïbes et, bien sûr, nous entretenons une relation de longue date à tous les niveaux, que ce soit sur les plans culturel, familial, les étudiants partant étudier dans les universités, etc., avec les États‑Unis », a‑t‑il déclaré.

Il a ajouté que la Dominique serait favorable à des opportunités visant à renforcer les liens entre les Caraïbes et les États‑Unis.