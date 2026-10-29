Holness exhorte les propriétaires fonciers à vendre leurs propriétés inutilisées au gouvernement

Le Premier ministre Andrew Holness invite les propriétaires possédant des terrains inutilisés dans des zones déjà développées à contacter le gouvernement afin d’envisager la vente de leurs terrains pour renforcer les possibilités de logement destinées aux Jamaïcains les plus vulnérables.

Il a lancé cet appel mercredi 21 octobre lors de la remise de logements destinés à deux familles, construits dans le cadre du Nouveau Programme Social de Logement (NSHP) dans le district de Greendale, Bull Bay, au sein de la circonscription rurale de Saint-André-Est.

Il a indiqué que mettre davantage de terrains à disposition pour le logement pourrait contribuer à réduire les inégalités sociales et à diminuer les campements illégaux, communément appelés squats.

Le Premier ministre a lancé un appel aux propriétaires qui n’utilisent plus leur propriété, y compris les Jamaïcains qui ont émigré et ne prévoient pas de revenir, afin de réfléchir à rendre ces terrains disponibles pour le logement.

« À mon avis, c’est une bonne manière d’atteindre la justice sociale et l’équité, car certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui tournent autour du logement, et de nombreux Jamaïcains n’ont pas de patrimoine, c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas d’actifs qu’ils pourraient avoir hérités de leurs parents ou de leur famille, et ils aspirent à acquérir ce patrimoine, » a déclaré Holness.

Il a soutenu que l’absence d’actifs hérités et l’accès au foncier ont contribué à l’augmentation des implantations illégales.

« Approchez le Gouvernement et dites : “Nous aimerions probablement vous vendre ce terrain parce qu’il est là et qu’il est bon pour le logement” », a-t-il ajouté.

Holness a précisé que l’acquisition de terrains plus adaptés au NSHP pourrait aussi contribuer à atténuer certaines tensions sociales qui affectent le pays.

Il a réitéré que les bénéficiaires doivent être propriétaires d’un terrain ou disposer d’une autorisation d’utilisation sur le long terme, par exemple par le biais d’un bail, avant que le Gouvernement ne construise une maison pour eux.

« Une fois qu’ils auront une pleine propriété ou un bail à long terme, alors le Gouvernement construira le logement lui-même », a-t-il dit.

Par ailleurs, la Présidente de la Chambre et députée de Saint-André-Est Rural, Juliet Holness, a également lancé un appel aux propriétaires, tant en Jamaïque qu’à l’étranger, pour proposer des biens immobiliers adaptés au programme.

Elle a précisé que la circonscription avait rencontré des difficultés pour bâtir des logements destinés aux résidents vulnérables en raison du relief escarpé, des lieux où se trouvent les personnes dans le besoin et du fait que certains bénéficiaires ne possèdent pas de terrain.

Holness a expliqué que ces difficultés rendaient difficile l’identification de sites appropriés pour la construction.

« Je ne veux pas qu’une seule opportunité de logement pour un résident passe à côté, parce que nous ne parvenons pas à trouver des terrains adéquats; donc ceux qui disposent et qui sont prêts à vendre, faites-le nous savoir en appelant le bureau, en envoyant un courriel, en appelant ou en contactant quelqu’un dans la communauté qui peut nous joindre, car nous avons besoin de terrains adaptés pour ce Nouveau Programme Social de Logement, » a-t-elle déclaré.

« Nous ne voulons pas qu’une seule maison soit laissée au dépourvu », a-t-elle ajouté.