La police de Dominique va envoyer des restes liés à la mort d’un adolescent en Jamaïque pour des tests ADN

La police de la Dominique a obtenu l’autorisation d’envoyer des échantillons de restes humains découverts dans la communauté du Capucin, au nord, vers la Jamaïque pour des analyses d’ADN afin de déterminer s’ils appartiennent à Jerbiah Paul, âgée de 16 ans.

Le commissaire de police, Lincoln Corbett, a précisé que les restes avaient été repérés au bas d’un précipice situé au nord de Roseau, le 12 août, plusieurs mois après que Paul a été signalée comme disparue.

Paul avait été vue pour la dernière fois à son domicile le 24 juillet et avait été déclarée disparue le lendemain.

Corbett a indiqué que les enquêteurs pensent que ces restes appartiennent à l’adolescente, mais une analyse ADN est nécessaire pour établir son identité de manière concluante à des fins probatoires.

« Nous attendons d’envoyer l’officier en Jamaïque. C’est une procédure; il faut faire une demande au laboratoire en Jamaïque, ou à la Barbade ou ailleurs pour obtenir une autorisation », a déclaré Corbett.

« Maintenant que nous avons reçu l’autorisation, il peut voyager avec les échantillons », a-t-il ajouté, expliquant que la police avait terminé les démarches nécessaires et qu’ils organisaient un vol pour qu’un officier remette personnellement les échantillons à l’analyste.

Le commissaire a dit que les enquêteurs avaient choisi de ne pas expédier les échantillons par courrier, préférant qu’un officier les transporte à la main.

La police a pratiqué une autopsie et a prélevé des échantillons sur les restes. Corbett a indiqué que des dossiers dentaires pourraient aussi être utilisés pour établir l’identité, mais les enquêteurs ne disposaient pas des documents requis pour cette méthode, laissant l’analyse ADN comme option privilégiée.

« Bien que nous soupçonnions et croyons que les restes récupérés appartiennent à la jeune femme Jerbiah Paul, pour des raisons probantes nous devons le confirmer et nous le ferons par l’analyse ADN », a-t-il déclaré.

Corbett a déclaré que confirmer l’identité des restes était crucial pour renforcer le dossier de l’accusation. Quatre personnes, y compris des policiers en service, ont été inculpées dans l’affaire du décès de Paul.

Entre-temps, Corbett a signalé une baisse du nombre d’homicides en Dominique par rapport à l’année précédente. Sur les dix meurtres enregistrés jusqu’ici en 2026, sept ont été résolus, a-t-il indiqué.