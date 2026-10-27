Ambassadeur américain rejette les allégations de domination dans ses relations avec le Guyana

L’ambassadrice des États‑Unis au Guyana, Nicole Theriot, a rejeté les suggestions selon lesquelles Washington dominerait sa relation avec Georgetown, décrivant le partenariat comme fondé sur le respect mutuel et des avantages partagés.

« C’est un partenariat – 50/50 absolument. Il n’y a aucune domination. C’est très, très clairement un partenariat », a déclaré Theriot à des journalistes.

« Nous estimons que nous tirons profit de notre relation avec le Guyana aussi bien que lui tire profit de nous. C’est un véritable partenariat dans tous les sens du terme », a-t-elle ajouté.

Ses commentaires interviennent après la signature cette semaine d’une Déclaration commune pour un Partenariat de Défense renforcé entre les deux pays, visant à renforcer la coopération militaire et à améliorer les capacités de défense du Guyana.

Theriot, qui a dit avoir aidé à rédiger l’accord, a décrit la coopération en matière de sécurité comme un élément critique des relations bilatérales.

La déclaration prévoit une expertise défensive américaine soutenue, des formations pluridomaines et des exercices militaires conjoints avec les Forces de Défense du Guyana dans le cadre d’efforts visant à moderniser l’infrastructure de défense du pays.

Les remarques de l’ambassadrice interviennent aussi après une récente interview accordée à CNN au cours de laquelle le président guyanais Irfaan Ali a été confronté à des questions sur l’équilibre de sa relation avec Washington.

Ali a défendu le partenariat, affirmant qu’il reposait sur des valeurs et des priorités communes. Il a aussi souligné la participation d’entreprises énergétiques internationales, dont ExxonMobil, Chevron et la CNOOC chinoise (China National Offshore Oil Corporation), dans le secteur pétrolier et gazier du Guyana, comme preuve que les investissements énergétiques du pays sont diversifiés et ne se limitent pas aux intérêts américains.

Dans une déclaration distincte, Ali a décrit la déclaration de défense comme une autre étape marquante dans la relation de longue date du Guyana avec les États‑Unis.

Il a déclaré que l’accord était important pour sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale du Guyana et qu’il reflétait l’importance que les deux pays accordent à la sécurité au Guyana et dans l’ensemble de l’hémisphère occidental.