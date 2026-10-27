52 Jamaïcains expulsés des États-Unis pour des infractions liées au meurtre en 2025

Soixante Jamaïcains ont été expulsés l’année dernière pour meurtre, homicide involontaire ou tentative de meurtre, dont 52 provenaient des États‑Unis, selon le Economic and Social Survey Jamaica (ESSJ) 2025 du Planning Institute of Jamaica (PIOJ).

Le rapport annuel, qui passe en revue les évolutions économiques, sociales et environnementales du pays, a également révélé que 95 Jamaïcains avaient été expulsés pour des infractions liées aux armes à feu, 134 pour des blessures, agressions ou coups et blessures, et 171 pour possession de drogue.

63 autres Jamaïcains ont été expulsés pour des crimes à caractère sexuel, tandis que 64 ont été renvoyés pour des délits impliquant fraude ou documents frauduleux.

Le rapport a établi que 610 Jamaïcains ont été expulsés en 2025 pour entrée illégale, séjour prolongé au-delà de la période autorisée ou réentrée illégale. Parmi eux, 376 provenaient des États‑Unis et 184 d’autres pays.

Dans l’ensemble, 1 317 Jamaïcains ont été rapatriés sur l’île contre leur gré l’année dernière.

Les États-Unis ont représenté 967 de ces rapatriements, tandis que 255 personnes provenaient d’autres pays. Par ailleurs, 70 Jamaïcains ont été rapatriés du Canada et 25 du Royaume‑Uni.

Le nombre de Jamaïcains expulsés des États‑Unis en 2025 était presque le double des 486 renvoyés l’année précédente, selon le rapport.