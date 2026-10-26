L’OEA observera les élections générales du 5 novembre à Grenade

L’Organisation des États américains (OEA) déployera une mission d’observation électorale en Grenade à l’occasion des élections générales prévues le 5 novembre.

Le Secrétariat général de l’OEA et le gouvernement de Grenade ont signé, le 23 octobre, un accord relatif aux privilèges et immunités de la mission, officialisant les dispositions pour les observateurs avant le scrutin.

L’accord a été signé par le secrétaire général de l’OEA, Albert R. Ramdin, et par l’ambassadeur représentant permanent de Grenade auprès de l’OEA, lors d’une cérémonie au siège de l’organisation à Washington, D.C.

Ramdin a salué l’engagement de Grenade envers la démocratie et la solidité de ses processus électoraux, soulignant l’importance d’élections crédibles quelle que soit la taille du pays.

« Ce n’est pas la taille du pays qui compte, mais la qualité de ses élections et la valeur qu’elles revêtent pour son peuple », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la mission produirait un rapport décrivant ses observations et ses recommandations afin d’aider à renforcer les institutions démocratiques et les processus électoraux de Grenade.

Francis a réaffirmé l’engagement de Grenade envers la démocratie constitutionnelle, l’État de droit et la transparence électorale.

« L’observation électorale indépendante est devenue une composante très importante de la tradition démocratique interaméricaine », a-t-il déclaré, ajoutant que sa valeur repose sur l’impartialité des observateurs, l’intégrité de leurs évaluations et les opportunités que leurs conclusions offrent pour l’apprentissage institutionnel et l’amélioration continue.

La mission sera dirigée par l’ancienne ambassadrice de Saint-Kitts-et-Nevis, Sherry Tross.

L’OEA observe les processus électoraux en Grenade depuis 1984. Le déploiement du 5 novembre sera la neuvième mission d’observation électorale de l’organisation dans ce pays des Caraïbes.