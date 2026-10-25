Gouverneur de Porto Rico demande officiellement au Congrès américain l’admission du territoire en tant que 51e État

La gouverneure de Porto Rico, Jenniffer González, a signé vendredi la Résolution conjointe de la Chambre n° 391, formalisant une demande officielle d’admission du territoire en tant que 51e État des États‑Unis.

González a déclaré que la mesure répond à l’engagement de son administration à privilégier le statut d’État et reflète les souhaits des Portoricains exprimés lors de référendums non contraignants antérieurs.

« Avec cette signature, nous accomplissons l’engagement de notre programme gouvernemental visant à privilégier le statut d’État et à honorer la volonté de notre peuple exprimée à l’occasion du vote », a déclaré González.

La gouverneure, qui dirige le Nouveau Parti progressiste (NPP), a indiqué que la résolution établit une demande officielle du gouvernement de Porto Rico pour l’admission aux États‑Unis sur un pied d’égalité avec les États existants.

Elle a ajouté que les efforts antérieurs s’étaient concentrés sur la communication des résultats des plébiscites à Washington plutôt que sur une demande formelle d’admission par le biais d’une législation.

« Dans le cadre du 250e anniversaire de la fondation des États‑Unis, nous portons notre demande d’égalité pleine à ceux qui ont le pouvoir d’agir », a‑t‑elle déclaré.

« Nous poursuivrons nos efforts à Porto Rico et à Washington pour faire avancer cette initiative. »

Porto Rico est un territoire américain depuis 1898, après qu’il est passé sous contrôle américain à la suite de la guerre hispano‑américaine. Son statut politique demeure une source de division de longue date sur l’île.

Tandis que le NPP de González plaide en faveur de l’État, l’opposition Parti démocrate populaire soutient le maintien de la relation de commonwealth entre Porto Rico et les États‑Unis. Le Parti indépendantiste portoricain, quant à lui, milite pour l’indépendance.

González, accompagnée de responsables gouvernementaux et de députés du NPP, a affirmé que la résolution reflétait la volonté du peuple malgré l’opposition persistante à l’État.

« C’est le moment de nous définir. Le temps de la décolonisation est arrivé », a‑t‑elle déclaré.

Les Portoricains sont citoyens américains depuis 1917 et ont servi dans les forces armées du pays et contribué à son développement, a déclaré González.

« Il appartient désormais au Congrès d’entendre cette volonté et d’exercer son pouvoir constitutionnel pour admettre Porto Rico comme État de l’Union », a‑t‑elle ajouté.

Porto Rico a organisé plusieurs référendums non contraignants sur son statut politique, mais le Congrès n’a pas adopté de législation établissant un processus contraignant pour déterminer l’avenir du territoire. Des propositions congressionnelles antérieures avaient envisagé l’État, l’indépendance et la souveraineté par le biais de l’association libre comme options possibles.

La dernière résolution vise précisément l’État, laissant la décision entre les mains du Congrès, qui détient l’autorité constitutionnelle pour admettre de nouveaux États.

La résolution elle‑même ne modifie pas le statut politique de Porto Rico, et l’administration Trump n’a pas encore annoncé de position sur cette nouvelle demande.