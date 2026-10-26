Emploi aux Bermudes en hausse pour la quatrième année consécutive

Les Bermudes ont enregistré une quatrième année consécutive de croissance de l’emploi en 2025, le nombre d’emplois pourvus atteignant 33 820, bien que le nombre d’emplois occupés par des Bermudiens ait légèrement reculé, selon le dernier rapport du gouvernement sur le marché du travail.

Les Briefs sur le marché de l’emploi des Bermudes 2026, publiés le 15 octobre et fondés sur l’Enquête sur l’emploi de 2025, ont révélé que le total des emplois pourvus avait augmenté de 369, portant l’emploi à son niveau le plus élevé depuis la pandémie de COVID-19.

L’île a ajouté plus de 2 500 emplois pourvus depuis 2021, avec des hausses dans les secteurs de la construction, des transports, des soins de santé, de l’hôtellerie et de l’administration publique. L’emploi dans les affaires internationales a également connu une expansion, atteignant 5 070 postes en 2025.

La construction et l’exploitation de carrières ont enregistré une hausse de 106 postes, soit une augmentation de 4,9 %, tandis que le secteur des transports et du stockage a gagné 97 postes, soit 7,3 %. Les activités liées à la santé humaine et au travail social ont ajouté 85 postes, soit une croissance de 3,2 %, et les activités d’hébergement et de services de restauration ont enregistré une augmentation de 63 postes.

L’administration publique a enregistré la plus forte hausse parmi les secteurs listés, en ajoutant 116 postes, soit 3,1 %.

Malgré la croissance globale, le nombre d’emplois détenus par les Bermudiens a diminué de 65, soit 0,3 %, entre 2024 et 2025.

Le gouvernement a attribué ce déclin en grande partie au vieillissement de la population bermudienne, notant qu’environ 1 200 travailleurs ont atteint l’âge de la retraite en 2025. Ce déplacement démographique signifie que les plus jeunes Bermudiens entrant sur le marché du travail remplacent de plus en plus les travailleurs qui prennent leur retraite ou qui quittent l’emploi pour d’autres raisons.

L’enquête a aussi mis en évidence une participation croissante des travailleurs plus âgés. Le nombre d’emplois pourvus par des personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 172, soit 5,7 %, pour atteindre 3 176 en 2025.

L’âge médian des titulaires d’un emploi bermudien était de 49 ans, contre 43 ans pour les autres non‑Bermudiens.

Les revenus des travailleurs bermudiens ont continué à progresser. Le revenu annuel brut médian des titulaires bermudiens a augmenté de 2,4 %, passant de 68 256 $ en 2024 à 69 915 $ en 2025, soit une hausse de 1 659 $.

Le revenu annuel brut médian global a également progressé de 2,4 %, s’établissant à 72 858 $.

Le rapport a noté que le total des emplois pourvus restait 558 en dessous du niveau pré-pandémique enregistré en 2019, ce qui indique que le marché du travail n’a pas encore retrouvé son niveau d’emploi d’avant la pandémie.

Le gouvernement a également identifié plusieurs métiers qui pourraient offrir des opportunités pour des Bermudiens qualifiés. Il s’agit notamment de serveurs et serveuses, d’actuaires, de maçons, de responsables financiers, de comptables, d’infirmières et d’infirmiers diplômés, d’esthéticiens et esthéticiennes, de souscripteurs et d’enseignants du secondaire.

Le métier de chef de partie et cuisinier était la profession regroupant le plus grand nombre de travailleurs classés comme « autres non-Bermudiens », selon le rapport.

Le gouvernement a déclaré que l’enquête annuelle continuerait d’éclairer la politique du travail et la planification de la main-d’œuvre alors que Bermudes cherche à étendre les opportunités d’emploi et à préparer les Bermudiens pour les postes émergents.

Il a également souligné l’importance d’investir dans le développement de la main-d’œuvre et de soutenir la croissance des entreprises afin de bâtir un marché du travail résilient face aux mutations démographiques de l’île.