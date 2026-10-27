République dominicaine: pas de fermeture de la frontière avec Haïti

La République dominicaine maintiendra sa frontière avec Haïti ouverte, affirme le ministère de la Défense, car la situation sécuritaire actuelle ne justifie pas de mesures extraordinaires.

La décision fait suite à un examen effectué par des commandants militaires et des responsables du renseignement sur les évolutions en Haïti et leurs répercussions potentielles sur la sécurité nationale dominicaine.

Le ministre de la Défense, le lieutenant-général Carlos Antonio Fernández Onofre, a dirigé cette réunion stratégique qui rassemblait des hauts responsables de l’Armée, de la Marine et de l’Armée de l’air dominicaines, ainsi que du personnel du renseignement et des opérations de l’État‑major conjoint.

Le ministère a indiqué que les autorités maintiendraient les dispositions de sécurité en place tout en continuant à surveiller les développements à la frontière. Aucune restriction nouvelle n’a été annoncée.

Selon le ministère, les responsables militaires poursuivront la surveillance par l’analyse du renseignement, le partage d’informations et la coordination entre les forces armées.

Le gouvernement a déclaré que l’activité commerciale et le quotidien dans les communautés frontalières se poursuivraient comme d’habitude, tant que les autorités de sécurité évaluent les risques potentiels.

La République dominicaine et Haïti partagent l’île d’Hispaniola, où le commerce transfrontalier et les déplacements soutiennent les moyens de subsistance des populations des deux côtés.

Le ministère n’a pas donné de calendrier pour modifier les dispositions actuelles, indiquant que son approche dépendrait de l’évolution de la situation sécuritaire.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.