Le Belize premier signataire du cadre caribéen des Nations Unies pour le développement durable des Caraïbes

Le Belize est devenu le premier pays à signer le nouveau Cadre de coopération multi-pays pour le développement durable destiné aux Caraïbes anglophones et néerlandophones, établissant un plan quinquennal visant à renforcer la collaboration sur les priorités de développement régional.

Le ministre des Affaires étrangères, Francis Fonseca, et le Représentant résident des Nations Unies au Belize, Raúl Salazar, ont signé ce cadre lors d’une cérémonie de lancement, marquant une étape nouvelle dans la coopération entre le gouvernement belizéen et l’ONU.

Ce cadre sert d’instrument stratégique principal de planification et d’opérationnalisation pour le système de développement de l’ONU à travers les Caraïbes anglophones et néerlandophones. Il guidera la coopération entre les Nations Unies et les gouvernements participants de 2027 à 2031.

Lors de la cérémonie, Fonseca a mis en évidence les résultats de la collaboration du Belize avec l’ONU, en particulier dans les domaines de l’éducation, du développement social et du changement climatique. Il a également souligné l’importance d’une collaboration continue et exhorté les partenaires à s’appuyer sur les progrès existants pour faire progresser le développement durable au Belize et dans l’ensemble des Caraïbes.

Lancé en juin sous le thème « Une Caraïbe, un cadre, un avenir », le cadre 2027-2031 met l’accent sur la diversification économique, la résilience des écosystèmes, les services intégrés et la sécurité des citoyens.

Il succède au cadre 2022-2026, qui couvrait 18 à 22 pays des Caraïbes, dont le Belize, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, la Guyane, les Bahamas et la Barbade.

Le nouveau cadre vise à offrir une approche coordonnée pour relever les défis de développement partagés et faire avancer les priorités de développement durable à travers la région.