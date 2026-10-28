Jamaïque et le Sud de la Floride en alerte pour pluies, orages et inondations côtières

On invite les Jamaïcains à se préparer à des averses et des orages du vendredi au dimanche, tandis que certaines zones du sud de la Floride font face à des risques d’inondations côtières en raison des précipitations et des marées hautes qui affectent la région.

Le Bureau jamaïcain de la préparation aux catastrophes et de la gestion d’urgence (ODPEM) a annoncé mercredi qu’un vaste creux de basse pression, actuellement traversant le nord-ouest des Caraïbes, devrait se rapprocher de l’île d’ici jeudi soir.

Le Service météorologique jamaïcain prévoit des périodes d’averses et d’orages, qui pourront être ponctuellement forts, couvrant la plupart des paroisses entre vendredi matin et dimanche, les paroisses situées à l’est et au centre devant être particulièrement touchées.

Les pêcheurs et autres activités maritimes opérant le long des côtes nord et sud de l’île, tant en eaux côtières qu’au large, ont été avertis d’exercer une prudence accrue car les conditions en mer devraient se dégrader près des averses, des orages et des bourrasques.

Par ailleurs, le Service météorologique national américain a émis un avis d’inondation côtière pour les comtés de Miami-Dade et de Broward, avertissant d’inondations modérées jusqu’à 20 h samedi.

L’avis survient alors que les précipitations et les marées de grande amplitude devraient toucher le sud de la Floride. Le service météorologique a également émis un risque de courants de retour jusqu’au samedi soir et un avis de fortes vagues pour le comté de Palm Beach.

L’avis d’inondation côtière précise que les inondations pourraient toucher les routes, les parcs et d’autres zones basses, perturbant potentiellement les déplacements.

« S’il est nécessaire de se déplacer, prévoyez un délai supplémentaire car certaines routes pourraient être fermées. Ne contournez pas les barricades ni ne conduisez dans l’eau dont la profondeur est inconnue », a conseillé le service météorologique.

L’agence a également averti que des précipitations importantes, associées à des marées astronomiques plus hautes que la normale, pourraient entraîner des inondations côtières plus importantes.

Les résidents tant en Jamaïque qu’au sud de la Floride sont encouragés à suivre les mises à jour météorologiques officielles et à prendre les précautions nécessaires à mesure que les conditions évoluent.