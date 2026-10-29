Le Salvador élargit son déploiement militaire en Haïti à 1 300 soldats

Port-au-Prince, (EFE).- Le Salvador a porté son déploiement militaire en Haïti à environ 1 300 soldats après l’arrivée de 690 soldats supplémentaires, selon des sources officielles citées par les médias haïtiens.

Ce déploiement fait suite à une embuscade du 18 octobre près de Port-au-Prince, au cours de laquelle un véhicule transportant quatre soldats salvadoriens a été attaqué. Leurs emplacements demeurent inconnus.

Une source du gouvernement salvadorien a déclaré au Le Nouvelliste que le déploiement avait été coordonné avec le gouvernement haïtien et l’a décrit comme une assistance d’un pays ami, et non comme une invasion.

Des équipements militaires destinés aux effectifs supplémentaires sont arrivés sur trois avions ces derniers jours, et d’autres ressources seraient attendues. Le gouvernement salvadorien a peu détaillé l’opération, une source indiquant que les autorités préfèrent « rester silencieux et agir ».

Le déploiement semble dépasser le mandat établi par le Conseil de sécurité des Nations unies pour la Force de suppression des gangs (GSF), qui réunit des troupes du Salvador, du Guatemala, de la Jamaïque, de la Mongolie, du Sri Lanka et du Tchad.

Avec des forces spéciales parmi le contingent salvadorien, ce déploiement constitue le plus important entrepris par un seul pays en Haïti depuis la fin de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) en 2017.