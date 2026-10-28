L’OPS appelle les Caraïbes à se préparer à une éventuelle hausse de la dengue et de la chikungunya

L’Organisation panaméricaine de la Santé (PAHO) exhorte les pays des Caraïbes à renforcer la surveillance des maladies et à se préparer à une éventuelle augmentation des cas de dengue et de chikungunya, dans un contexte de reprise de la transmission dans diverses parties des Amériques et de l’imminence d’un intensification attendu du phénomène El Niño.

Dans une mise à jour épidémiologique publiée mercredi, PAHO indique qu’on compte 1,69 million de cas suspects de dengue dans les Amériques au milieu du mois de septembre, parmi lesquels 3 413 cas graves et 571 décès.

Bien que le nombre de cas déclarés soit inférieur de 58 % à celui enregistré à la même période en 2025, l’agence avertit que cette diminution n’est pas homogène à travers la région.

Des augmentations avaient été observées ces dernières semaines dans les sous-régions andines, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Tous les quatre sérotypes du virus de la dengue circulaient également en Amérique en 2026.

PAHO a aussi exprimé des inquiétudes concernant le chikungunya, signalant une transmission accrue de fin 2025 à 2026, y compris une reprise de la circulation dans des pays et territoires où le virus n’avait pas été détecté depuis plusieurs années.

À la mi-septembre, 213 919 cas suspects de chikungunya avaient été signalés dans 20 pays de la région. Parmi eux, 78 481 ont été confirmés et 88 décès ont été enregistrés.

L’agence a également souligné une transmission dans de nouvelles zones, des flambées en dehors des saisons historiquement touchées, des périodes de transmission plus longues et une augmentation des signalements de manifestations cliniques plus sévères.

PAHO appelle les pays à renforcer la surveillance épidémiologique, virologique et entomologique, à étendre la capacité diagnostique et à assurer une détection précoce et un traitement rapide des cas.

Elle recommande également des mesures plus coordonnées pour maîtriser les moustiques Aedes, vecteurs à la fois de la dengue et du chikungunya.

Les services de santé doivent être prêts à gérer des hausses potentielles des cas à tous les niveaux de soins, a déclaré PAHO, en soulignant la nécessité de former les travailleurs de soins primaires à reconnaître tôt les signes d’alerte de la dengue et à prévenir leur progression vers une maladie grave.

Les hôpitaux doivent aussi être prêts à traiter les patients présentant des signes d’alerte et des cas graves, a ajouté l’agence.

PAHO a en outre exhorté les pays à améliorer la gestion environnementale, à éliminer les contenants qui recueillent de l’eau stagnante et à encourager les communautés, les familles, les autorités locales et d’autres secteurs à participer à la prévention et au contrôle des moustiques.

Éliminer les sites de reproduction des moustiques demeure une mesure clé pour réduire les populations de moustiques et limiter la propagation des deux maladies, a précisé l’agence.