Sainte-Lucie accorde des dérogations pour les barils de Noël dès novembre

Le gouvernement de Sainte-Lucie a approuvé des concessions liées aux barils de Noël qui permettront aux habitants d’importer des biens éligibles sans payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni les droits de douane, pour une période allant du 1er novembre jusqu’en février 2027.

Le gouvernement a déclaré mercredi qu’un arrêté modifiant l’annexe 3 de la loi sur la TVA prévoit une exemption de TVA pour les articles éligibles emballés dans des barils pendant cette période de concession.

Les mesures prévoient également une exonération totale des droits de douane sur les articles personnels éligibles, les denrées alimentaires, les vêtements, les jouets et d’autres consommables domestiques. Les articles électroniques ne bénéficient pas des concessions.

Les concessions sont limitées à deux barils par foyer, les biens éligibles étant plafonnés à une valeur estimée de EC$3 000 par baril.

Selon un communiqué du Bureau du Premier ministre, les articles importés dans le cadre du programme doivent être destinés à un usage personnel et ne peuvent être destinés à des fins commerciales.

« Les pénalités et amendes habituelles s’appliqueront si les biens servent à des fins commerciales », précise le communiqué.

Le gouvernement a encouragé les résidents et leurs proches à l’étranger à se familiariser avec les conditions d’éligibilité avant d’organiser l’expédition de biens vers Sainte-Lucie.