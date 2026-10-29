Guyana et les États-Unis signent un partenariat de défense renforcé pour affirmer sa souveraineté

Le Guyana et les États-Unis ont signé un partenariat de défense renforcé visant à renforcer la coopération militaire, à améliorer la sécurité régionale et à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de Guyana.

Le président guyanais, Irfaan Ali, a signé une Déclaration commune pour un Partenariat de Défense Renforcé avec le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth au Pentagone, à Washington, D.C., mardi.

Dans une déclaration faite après la signature, Ali a décrit la déclaration comme une étape importante pour protéger la souveraineté de Guyana, s’appuyant sur des décennies de coopération en matière de défense entre les deux pays.

Dans le cadre du partenariat, le Département américain de la Guerre apportera une expertise soutenue en matière de défense, des formations multidomaines et des exercices militaires conjoints avec les Forces de défense du Guyana (GDF).

L’accord devrait également améliorer la connaissance du domaine aérien de Guyana et renforcer sa capacité à surveiller, dissuader et répondre aux menaces à l’intérieur et autour de son territoire.

Ali a déclaré que le partenariat reflète l’importance que les deux pays accordent à la sécurité et à la stabilité de Guyana, ainsi qu’à la sécurité plus large de l’hémisphère occidental.

La déclaration renforce également la coopération contre les organisations narcoterroristes et les réseaux de trafic de drogue, en s’appuyant sur la participation des deux pays à la Coalition des Cartels d’Amérique et au Bouclier des Amériques.

« Ensemble, nous envoyons un message clair selon lequel Guyana et ses partenaires se tiennent prêts à dissuader les acteurs étatiques et non étatiques malveillants qui menacent notre paix, notre souveraineté et la sécurité régionale », a déclaré Ali.

Le président a décrit l’accord comme une autre étape marquante dans la relation stratégique croissante du Guyana avec les États-Unis, qui englobe également l’énergie, le commerce et l’investissement.

Il a réaffirmé l’engagement du Guyana envers les partenariats internationaux fondés sur le respect mutuel, la prospérité partagée, la sécurité et la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Cet accord survient alors que le Guyana poursuit le renforcement de ses capacités de défense et accorde une importance accrue à la sécurité régionale, dans un contexte de préoccupations concernant la protection de son territoire et de ses intérêts nationaux.