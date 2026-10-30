El Salvador déploiera plus de 2 000 soldats en Haïti pour retrouver des militaires disparus

Le Salvador déployera plus de 2 000 soldats en Haïti dans le cadre d’une opération d’envergure visant à localiser et à sauver quatre techniciens militaires salvadoriens qui avaient disparu après une embuscade survenue plus tôt ce mois-ci.

Le gouvernement salvadorien a confirmé le déploiement le mercredi 28 octobre, dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères, à la suite d’une conversation téléphonique entre le président Nayib Bukele et le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé.

Les quatre personnels manquants appartiennent à la Force de suppression des gangs (FSG) du Salvador et avaient disparu après une embuscade le 18 octobre à Santo, à environ 12 kilomètres de Port-au-Prince. Le gouvernement haïtien a décrit l’incident comme un enlèvement et a indiqué que localiser les personnels disparus était une priorité absolue.

« Le Salvador poursuivra le déploiement opérationnel de plus de 2 000 soldats pour secourir les quatre techniciens salvadoriens, dans le cadre d’une opération d’envergure soutenue par divers pays et organisations internationales », a indiqué le ministère.

Selon ce communiqué, Bukele et Fils-Aimé ont évoqué l’opération de sauvetage et la poursuite de la mission sécuritaire du Salvador en Haïti.

Bukele a souligné l’ampleur de l’opération tout en réaffirmant l’engagement de son pays à soutenir les efforts visant à lutter contre les gangs et à améliorer la sécurité en Haïti.

Dans un communiqué distinct, Fils-Aimé a déclaré que les deux gouvernements avaient réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination bilatérale et la coopération opérationnelle. Cela comprend le soutien aux opérations de recherche et les efforts pour s’attaquer aux défis de sécurité en Haïti.

Le gouvernement haïtien a également exprimé sa solidarité envers le personnel salvadorien disparu et leurs familles, réitérant sa détermination à travailler avec des partenaires internationaux pour rétablir la sécurité et la stabilité.

Il a ajouté qu’il restait engagé auprès de ses partenaires et déterminé à coopérer dans le respect de l’autorité de l’État haïtien, dans le but ultime de restaurer la sécurité nationale.

Entre-temps, des rapports provenant de traceurs de vol militaires et des médias salvadoréens indiquent qu’un avion C-130H Hercules de l’Armée de l’air colombienne, immatriculation FAC1005, a effectué un premier vol de soutien logistique pour la mission le mardi 27 octobre.

L’appareil aurait quitté l’aéroport international de San Salvador et atterri à Port-au-Prince. Les médias salvadoréens ont rapporté qu’il transportait du personnel et du matériel salvadoriens dans le cadre des efforts visant à renforcer le contingent du pays en Haïti.