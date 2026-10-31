CCRIF accorde 112 000 USD en bourses d’études à des étudiants caribéens

La Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF SPC) a attribué dix bourses d’études d’un montant total de 112 000 dollars américains (USD) à des ressortissants des Caraïbes pour l’année universitaire 2026-2027, afin de soutenir des études dans les domaines des sciences climatiques, de la météorologie, de la gestion des ressources naturelles et de l’ingénierie.

Neuf bourses financeront des étudiants à l’Université des Antilles et de l’Ouest (UWI), tandis que la bourse restante permettra des études de niveau master à l’Université de Reading, au Royaume‑Uni.

Les bourses couvrent des disciplines considérées comme essentielles pour renforcer la gestion des risques de catastrophe et la résilience climatique dans les Caraïbes, notamment la géoinformatique et la géologie.

CCRIF a indiqué avoir octroyé plus de 200 bourses d’études représentant plus de 2,2 millions de dollars américains à des étudiant(e)s caribéens depuis 2010, soutenant des parcours dans des universités des Caraïbes, au Royaume‑Uni et aux États‑Unis.

Avec les neuf prix attribués cette année à des étudiant(e)s de l’UWI, l’établissement a ainsi octroyé 178 bourses de premier et de deuxième cycle à des ressortissants des Caraïbes au sein de l’université régionale, représentant un investissement de 1,3 million de dollars.

Cinq bourses de troisième cycle, d’une valeur maximale de 11 000 dollars américains chacune, soutiendront des études de master sur les campus Cave Hill et St. Augustine de l’UWI, soit un investissement total de 55 000 dollars.

Quatre autres bourses viendront soutenir des étudiants entrant en deuxième année de programmes de licence alignés sur le mandat de CCRIF. Chaque récipiendaire recevra 8 000 dollars, dont 4 000 dollars pour la deuxième année et 4 000 dollars pour la troisième année.

Les allocations, totalisant 32 000 dollars, financeront des études en ingénierie géomatique, en résilience face aux risques de catastrophe et en gestion environnementale et des ressources naturelles, en géologie et en génie civil, sur les campus Mona et St. Augustine de l’UWI.

Dans le cadre d’un protocole d’accord avec le Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH), CCRIF a également accordé 25 000 dollars au Jamaïcain Akeem Dawes pour entreprendre un Master of Science en météorologie appliquée et climatologie avec gestion à l’Université de Reading.

Dawes devra retourner au CIMH après ses études et y travailler pendant au moins trois ans, afin de renforcer les capacités régionales en services météorologiques et climatiques.

CCRIF a déclaré que ce partenariat avec CIMH vise à constituer un vivier de professionnels des sciences du climat pour servir les Caraïbes.

Les récipiendaires de cette année viennent d’Antigua-et-Barbuda, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès et Trinité-et-Tobago.

« Chaque bourse que nous attribuons représente un investissement dans la capacité de la région à comprendre, à se préparer et à se remettre des aléas naturels et du changement climatique. Ces jeunes deviendront les scientifiques, les ingénieurs et les gestionnaires des ressources naturelles dont l’expertise sera indispensable pour nos pays membres dans les années à venir », a déclaré le directeur général de CCRIF, Isaac Anthony.

« Nous sommes fiers de poursuivre nos partenariats de longue date avec l’UWI et le CIMH, et nous sommes impatients de voir ce nouveau cohort contribuer à une Caraïbe plus résiliente », a-t-il ajouté.

Le programme de bourses est délivré dans le cadre du Programme d’assistance technique de CCRIF et s’inscrit dans son engagement plus large en faveur du renforcement des capacités dans la gestion des risques de catastrophe, le financement des risques liés aux catastrophes, le changement climatique et le développement durable.

Les fonds des bourses sont versés directement aux universités pour couvrir les frais de scolarité et les frais connexes, tout solde restant étant versé aux étudiants sous forme d’indemnité.