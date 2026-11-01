Le leader de l’opposition guyanaise Azruddin Mohamed arrêté dans le cadre d’une enquête sur une vidéo de la police

Le leader de l’opposition guyanaise, Azruddin Mohamed, a été arrêté mercredi après-midi à son domicile à Eccles, sur la East Bank Demerara, alors que la police enquêtait sur sa détention de vidéos de surveillance gouvernementales liées à deux incidents de tir présumés qui se seraient produits plus tôt ce mois-ci.

Le commissaire adjoint Wendell Blanhum, chef du Département des enquêtes criminelles de la Police du Guyana, a confirmé son arrestation.

D’autres sources indiquaient que l’arrestation de cet homme d’affaires devenu homme politique, qui dirige le parti We Invest in Nationhood (WIN), était associée à une enquête sur une transaction présumée impliquant un policier de 20 ans.

L’officier et sa mère sont restés en détention policière mercredi, poussant le père de l’officier à saisir la Haute Cour pour obtenir une ordonnance obligeant les autorités à les présenter devant le tribunal ou à les relâcher, avec ou sans conditions.

La Police du Guyana alléguait que l’officier aurait avoué avoir téléchargé les séquences de surveillance sur une clé USB et les aurait remises à Mohamed en échange de 800 000 GY$.

Mohamed, son chauffeur et un vidéaste bénéficient déjà d’une caution de 750 000 GY$ chacun, sur des charges communes de possession illégale d’une arme à feu, possession illégale de munitions et tentative de dévier le cours de la justice. Les accusations concernent le prétendu tir près de la résidence du surintendant principal Prem Narine, chef de la branche spéciale de la police.

Narine est un témoin clé dans les procédures d’extradition impliquant Mohamed, qui est recherché par les États-Unis pour des accusations de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de fraude postale liées à son activité de négoce d’or.

Le père de Mohamed, Nazar « Shell » Mohamed, est également recherché par les autorités américaines pour les mêmes accusations.

L’opposant a diffusé les séquences de surveillance lors d’une conférence de presse lundi pour contester le récit de Narine concernant un prétendu tir survenu le 12 octobre.

Mohamed a affirmé que Narine avait tiré à plusieurs reprises sur le véhicule dans lequel il et ses collaborateurs circulaient, ce qu’il a décrit comme une tentative d’assassinat tard dans la nuit.

Narine avait affirmé qu’une arme avait été tirée depuis le véhicule dans lequel Mohamed voyageait et où il était assis.

Aucun des occupants n’a été atteint par les tirs présumés, bien que le véhicule ait été endommagé.

Mohamed et son avocat, Siand Dhurjon, se trouvaient au poste de Kitty le 12 octobre lors d’une perquisition du véhicule. Ils affirment qu’une arme de poing est apparue mystérieusement sous la pédale d’accélération.

L’enquête sur les séquences de surveillance et sur la prétendue transaction impliquant l’officier se poursuit.