Le CARICOM réaffirme son soutien à Carolyn Rodrigues-Birkett pour devenir la prochaine secrétaire générale des Nations Unies.

La Communauté caribéenne (CARICOM) a réaffirmé son soutien à Carolyn Rodrigues-Birkett, ambassadrice du Guyana, pour devenir la prochaine secrétaire générale des Nations Unies, appelant à ce que l’Amérique latine et les Caraïbes aient l’opportunité de diriger l’organe mondial.

Dans un communiqué publié mercredi, CARICOM a indiqué que ses chefs d’État avaient réaffirmé leur appui à Rodrigues-Birkett lors de la 44e réunion intersessionnelle de la Conférence des chefs d’État, le 23 octobre 2026.

Les dirigeants avaient d’abord soutenu sa candidature dans le communiqué publié lors de la 51e réunion ordinaire de la Conférence, le 10 juillet.

CARICOM a déclaré avoir confiance en la capacité et l’intégrité de Rodrigues-Birkett pour diriger les Nations Unies face à des défis mondiaux pressants et à des appels en faveur d’une réforme et d’un renouvellement institutionnels.

La Communauté a mis en lumière ses plus de deux décennies d’expérience sur le terrain, dans les domaines des affaires législatives et politiques, de la diplomatie et de la fonction publique internationale. Elle a également souligné ses aptitudes diplomatiques et sa capacité à construire le consensus et à impulser le changement.

Le bloc régional a aussi insisté sur l’importance d’une représentation géographique équitable dans le processus de sélection, exhortant le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale à préserver la rotation régionale lors du choix du prochain dirigeant de l’organisation.

CARICOM a cité une déclaration du 21 septembre des ministres des Affaires étrangères de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), publiée à New York, sur le processus de sélection.

Les dirigeants ont déclaré que la rotation régionale constituait une protection importante pour l’ensemble des pays, en particulier pour les petits États qui cherchent à contribuer aux Nations Unies et à leur leadership au plus haut niveau.

« En conséquence, ils partagent l’avis qu’il est désormais temps pour un ressortissant d’Amérique latine et des Caraïbes d’assumer le flambeau du leadership de l’Organisation », a précisé la déclaration.

CARICOM a également reconnu le soutien qui a été apporté jusqu’à présent aux candidats originaires d’Amérique latine et des Caraïbes et a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté à Rodrigues-Birkett.

La Communauté a déclaré que la nomination d’une femme issue de CARICOM au poste de secrétaire général marquerait un chapitre nouveau et historique pour les Nations Unies et pour le monde.