CARICOM divisé : Trinité-et-Tobago vote contre la résolution de l’ONU sur l’embargo contre Cuba

Trinidad et Tobago est devenu le premier État membre de la CARICOM, depuis des décennies, à s’opposer à une résolution des Nations Unies appelant à mettre fin à l’embargo commercial et économique imposé par les États‑Unis à Cuba, tandis que la Jamaïque, le Guyana et Haïti se sont abstenus.

La résolution, adoptée annuellement par l’Assemblée générale des Nations Unies depuis des décennies, a été approuvée mercredi par 130 voix pour, 17 contre et 25 abstentions. L’année précédente, elle avait reçu 165 voix pour, sept contre et 12 abstentions.

Le vote reflète une diminution du soutien à cette résolution parmi les pays de l’hémisphère occidental et d’Europe, même si la plupart des pays de la CARICOM présents y ont apporté leur appui.

Les Bahamas, le Belize, la Barbade, la Grenade, Sainte-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Kitts-et-Nevis et Suriname ont voté en faveur. Antigua-et-Barbuda, Dominique et Sainte-Lucie étaient absents au moment du vote.

La ministre jamaïcaine des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Kamina Johnson Smith, a déclaré que la décision de Kingston d’abstenir résulte de mois de réflexion et traduit une évolution de l’approche du pays sur la question.

Lors d’une conférence de presse, Johnson Smith a rappelé que le premier ministre Andrew Holness avait exprimé des préoccupations lors d’un sommet de la CARICOM à Saint-Kitts-et-Nevis plus tôt cette année concernant l’aggravation de la situation humanitaire à Cuba et ses répercussions sur la région au sens large.

Holness a réaffirmé la solidarité de la Jamaïque envers Cuba tout en appelant à un dialogue entre La Havane et Washington, à des réformes internes et à une coopération accrue pour améliorer les conditions de vie du peuple cubain.

Johnson Smith a indiqué avoir réitéré cette position lors de l’allocution nationale de la Jamaïque à l’ONU à New York, appelant à des réformes et à une plus grande intégration de Cuba dans le système économique international.

« La souffrance du peuple cubain préoccupe profondément la Jamaïque », a-t-elle déclaré, ajoutant que les politiques devraient tracer des voies de progrès et aider à remédier à la crise humanitaire plutôt que d’accentuer l’isolement.

Le gouvernement jamaïcain a également déposé mardi une motion sur la situation économique et humanitaire de Cuba au Parlement. Johnson Smith a dit que cette motion adoptait une approche plus large que la simple demande de fin de l’embargo, abordant le bien-être du peuple cubain, les réformes économiques et institutionnelles, les droits humains et un engagement constructif entre Cuba et les États-Unis.

Elle a expliqué que la Jamaïque s’est abstenue parce que la résolution de l’ONU n’intégrait pas ces considérations plus larges et ne prévoyait aucune possibilité de modifier son libellé.

« Nous n’avons pas voté contre parce que nous ne soutenons pas des actions unilatérales conformes à la Charte des Nations Unies, et nous n’avons pas voté pour parce qu’il est clair que persister à faire la même chose chaque année, en soutenant la résolution telle quelle, sans amélioration des conditions — et même avec une aggravation de la crise humanitaire et des souffrances — ne sert pas l’intérêt du peuple cubain », a déclaré Johnson Smith.

Elle a ajouté que la position de la Jamaïque reflète sa conviction que les institutions multilatérales doivent être réformées pour rester efficaces dans un monde en mutation.

En expliquant l’abstention à l’ONU, Johnson Smith a aussi souligné la longue relation entre la Jamaïque et Cuba, fondée sur la proximité géographique, des liens historiques et une coopération continue.

Elle a estimé que les défis actuels de Cuba reflétaient à la fois des restrictions économiques externes de longue date, y compris l’embargo américain, et des politiques économiques et des contraintes structurelles internes qui ont limité la productivité, l’investissement et les opportunités économiques.

La Jamaïque pense que l’amélioration du bien-être du peuple cubain nécessiterait un environnement international plus favorable, parallèlement à des réformes qui encouragent la productivité, l’entrepreneuriat et l’investissement, a-t-elle affirmé.

Johnson Smith a également insisté sur l’importance des droits et libertés fondamentaux et a indiqué que le bien-être et les aspirations du peuple cubain devraient rester au cœur des efforts visant à relever les défis du pays.

Elle a réitéré l’appel de la Jamaïque à un engagement constructif entre Cuba et les États-Unis, fondé sur le respect mutuel et le dialogue pacifique, afin de réduire les obstacles au commerce, au financement et à l’investissement et de soutenir l’intégration de Cuba dans l’économie internationale.