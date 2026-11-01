Aujourd’hui en République dominicaine

La Confédération dominicaine des micro, petites et moyennes entreprises de construction (Copymecon) a déclaré hier qu’il était urgent de prendre des mesures spécifiques contre le travail illégal dans le secteur de la construction, car ce problème, ainsi que le taux élevé d’informalité, continue de déformer cette partie de l’économie.

Selon le président de Copymecon Eliseo Cristopher, ces problèmes affectent la stabilité de l’emploi et la professionnalisation technique dans les projets de construction, engendrant des lacunes d’exécution.

Il comprend qu’une solution à court et moyen terme est nécessaire.

Il a souligné que le rapatriement des Haïtiens en situation irrégulière paralyse le secteur de la construction, puisqu’ils sont ceux qui y travaillent, il est donc nécessaire, a-t-il noté, d’attirer des travailleurs nationaux.

« Plus de 95 % de la main-d’œuvre qualifiée dominicaine est nécessaire dans le secteur de la construction, » il a ajouté.

Il a insisté sur le fait que le secteur a besoin de travailleurs nationaux pour remplacer progressivement la main-d’œuvre étrangère.

Sur ce point, le ministre du Logement et des Bâtiments, Jean Luis Rodríguez, a déclaré que la question du travail illégal doit être traitée et qu’une solution commune doit être recherchée, car elle a suscité des débats sur la migration et d’autres aspects.

Il a également reconnu que le taux élevé d’informalité dans le secteur de la construction affecte l’industrie, et que les autorités étudient la question. Cristopher a ajouté que plus de 98 % du secteur de la construction est composé de micro, petites et moyennes entreprises (MSMEs) opérant de manière informelle, et que, malgré cela, elles ne voient aucune politique gouvernementale pour lutter contre cela.

« Et rien n’est fait pour résoudre ce problème. Nous ne voyons certainement pas de politique gouvernementale pour lutter contre l’informalité dans le secteur de la construction », a-t-il déclaré.