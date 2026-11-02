Grange prononcera la conférence Seaga sur l’héritage musical jamaïcain

La ministre de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, Olivia « Babsy » Grange, réalisera la sixième Conférence Edward Seaga Distinguished à l’Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) le jeudi 29 octobre, à l’occasion du cinquantenaire de l’institution.

La conférence, intitulée « SEAGA et SONS : De WIRL à de Worl’ », examinera l’apport de l’ancien Premier ministre Edward Seaga à l’industrie musicale jamaïcaine, à l’entrepreneuriat et au développement culturel de la Jamaïque.

L’événement se déroulera de 15 h à 17 h dans la Vera Moody Concert Hall sur le campus situé au 1 Arthur Wint Drive à Kingston. Il sera suivi d’une table ronde réunissant Grange, la Professeure émérite Carolyn Cooper, le Dr Dennis Howard et le Dr Rebecca Tortello, animée par Sherando Ferril-Cupid.

Selon l’institution, la conférence explorera le travail de Seaga en tant que producteur de musique via West Indies Records Limited (WIRL), ainsi que son rôle de défenseur culturel et de bâtisseur de nation qui a contribué à faire connaître la musique jamaïcaine au niveau international.

Seaga, qui fut Premier ministre de 1980 à 1989 et qui dirigea le Jamaica Labour Party pendant plusieurs décennies, nourrissait un intérêt de longue date pour les traditions culturelles et la musique jamaïcaines. Son implication dans l’industrie du disque par le biais de WIRL fit de lui l’un des premiers acteurs commerciaux impliqués dans le développement et la promotion de la musique populaire jamaïcaine.

La conférence devrait examiner la relation entre musique, identité culturelle et développement national, notamment la manière dont la production musicale locale a contribué à bâtir une industrie ayant porté les sonorités jamaïcaines à travers le monde.

La table ronde réunira des éclairages sur l’histoire culturelle de la Jamaïque, les recherches musicologiques et l’éducation, permettant aux participants d’examiner les contributions de Seaga et la portée plus générale de son travail dans le paysage culturel du pays.

L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’EMCVPA, sous le thème « Le heART des Caraïbes ».

Cette étape marque cinq décennies depuis l’établissement du Centre de Formation Culturelle en 1976, qui a réuni les écoles d’art, de musique, de danse et de théâtre jamaïcaines en un seul endroit.

Depuis lors, le collège a joué un rôle dans la préservation des traditions culturelles jamaïcaines tout en offrant une formation professionnelle aux artistes et praticiens qui souhaitent développer leurs compétences et contribuer aux industries créatives.

L’institution se décrit comme la première et unique institution d’enseignement supérieur de ce type dans les Caraïbes anglophones. Elle offre une éducation et une formation professionnelles dans les arts visuels et les arts du spectacle ainsi que dans la gestion des arts, avec pour mandat de promouvoir la diversité culturelle caribéenne et de contribuer à la transformation sociale par l’éducation artistique, la formation et la recherche.