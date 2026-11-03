Le roi Charles reconnaît l’héritage de l’esclavage lors de sa visite aux Bahamas

Le roi Charles III a reconnu les souffrances et les injustices historiques causées par l’esclavage alors qu’il entamait une tournée caribéenne de neuf jours, au milieu de nouveaux appels visant à ce que la Grande‑Bretagne présente des excuses et verse des réparations.

S’exprimant mardi lors d’un rassemblement de jeunes aux Bahamas, le monarque a affirmé que des volets de la culture du pays avaient émergé d’un passé douloureux, tout en soulignant l’importance de reconnaître l’histoire de la région même lorsque l’on célèbre ses réalisations actuelles.

« Nous savons que certains des aspects les plus positifs de la culture bahaméenne aujourd’hui, les plus joyeux, les plus porteurs d’espoir, les plus lumineux, sont nés des ténèbres », a déclaré Charles.

« Il est tout à fait juste que nous reconnaissions les grandes souffrances et les injustices du passé dans ces îles et au-delà, même si nous nous réjouissons des succès du présent. »

Ces déclarations interviennent alors que les nations caribéennes poursuivent leurs pressions sur la Grande‑Bretagne pour qu’elle prenne en compte son rôle dans la traite transatlantique des esclaves. Le palais de Buckingham avait indiqué avant la visite que Charles reconnaîtrait l’héritage colonial de la région et l’impact de l’esclavage mais ne présenterait pas d’excuses ni n’offrirait de réparations, conformément à la position du gouvernement britannique.

Charles est arrivé aux Bahamas mardi pour sa première visite officielle dans le pays en tant que monarque. Le gouvernement a fermé les écoles publiques sur New Providence, l’île la plus peuplée, dans le cadre des dispositions destinées à accueillir le visiteur royal.

À son arrivée, il a rencontré la gouverneure générale Dame Cynthia A. Pratt et le Premier ministre Philip Davis, avant d’inspecter une garde d’honneur et de rencontrer des membres des Forces de défense royales des Bahamas.

Il s’est ensuite rendu au rassemblement de la jeunesse au parc Clifford, où il a été accueilli par des foules en liesse. Charles n’avait pas visité officiellement ce site depuis 1973, lorsqu’il était encore le Prince de Galles, à l’époque où les Bahamas célébraient leur indépendance après environ trois siècles de domination coloniale britannique.

Cette visite a également attiré des manifestants, notamment des membres de la communauté rastafari bahaméenne, qui réclamaient des réparations pour l’esclavage et ses conséquences durables.

« Payez-nous ce que vous nous devez ! » a crié une femme, tandis qu’une autre manifestante affirmait qu’elle était là en mémoire des atrocités commises contre les personnes noires.

Les Bahamas constituent la première étape de la tournée caribéenne de neuf jours de Charles, qui se terminera par la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM). Le monarque a confirmé que les dirigeants évoqueraient l’héritage de l’esclavage lors de ce rassemblement.

La question des réparations demeure un point de discorde entre les pays des Caraïbes et la Grande‑Bretagne, les dirigeants régionaux et les défenseurs appelant à une reconnaissance, à des excuses publiques et à des mesures pour remédier aux effets durables de l’esclavage.

Pendant son séjour aux Bahamas, Charles devrait également visiter un site naturel et rencontrer des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile et des membres des Forces de défense royales des Bahamas.

Cette tournée s’inscrit dans un contexte de discussions plus larges à travers les Caraïbes sur l’héritage du colonialisme britannique et les appels en faveur d’une justice réparatrice dans la région.