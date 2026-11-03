Des troupes salvadoriennes lancent une grande opération contre les gangs en Haïti

Haïti.- Des troupes salvadoriennes ont lancé lundi leur première grande opération dans la plaine du Cul-de-Sac, au nord-est de Port-au-Prince, visant les gangs Chen Mechan et 400 Mawozo.

Cette intervention survient environ deux semaines après la disparition de quatre soldats salvadoriens, survenue à la suite d’une embuscade à Croix-des-Bouquets. Arrivés en Haïti le 22 octobre, les soldats avançaient à bord de véhicules blindés pendant que des membres de gangs dressaient des barricades pour entraver leur progression.

Des médias haïtiens ont fait état d’au moins douze personnes tuées lors d’affrontements entre des groupes armés et les troupes salvadoriennes dans les zones de Santo et de Croix-des-Missions.

Le gang 400 Mawozo est dirigé par Lanmò San Jou, recherché par les autorités américaines, qui proposent une récompense pouvant atteindre un million de dollars pour toute information conduisant à son arrestation.

Par ailleurs, la Police nationale haïtienne a annoncé une vaste opération couvrant plusieurs zones de la plaine du Cul-de-Sac, avec le soutien de la Force de suppression des gangs mandatée par l’ONU (GSF). Les autorités ont indiqué que l’opération vise à démanteler les points de contrôle des gangs, à prévenir les enlèvements et à protéger les habitants contre la violence.

L’opération concerne Carrefour Shada, le pont Croix-des-Missions et Santo 17, où la police a déployé des véhicules blindés et des unités au sol.

Des rapports locaux indiquent également que la coalition de gangs Viv Ansanm aurait menacé des habitants à La Plaine et les aurait contraints à manifester contre les opérations de sécurité, décrivant le déploiement salvadorien comme une « invasion ».