Guyana entre dans la prochaine étape de l’opération de sauvetage du navire MV Barima

Le gouvernement guyanais est passé à l’étape suivante des efforts visant à renflouer le MV Barima, alors que les expressions d’intérêt émanant d’entrepreneurs spécialisés dans le sauvetage maritime doivent désormais être évaluées avant la sélection d’un prestataire.

Le Premier ministre, Brig. (à la retraite) Mark Phillips, a déclaré que le gouvernement examinera les propositions et déterminera quel entrepreneur sera invité à négocier un contrat pour l’opération de récupération.

« Aujourd’hui, c’est le jour où les offres arrivent. Puis, elles devront être examinées. Elles devront faire l’objet d’une évaluation, puis on déterminera qui obtiendra le contrat. Ensuite, nous négocierons le contrat », a déclaré Phillips lors d’une conférence de presse vendredi.

Le processus de sauvetage a été lancé par le ministère des Services publics et de l’Aviation par le biais de la Direction de l’Administration Maritime (MARAD), qui a invité des entrepreneurs qualifiés en sauvetage maritime à soumettre des expressions d’intérêt pour la récupération du navire.

Le MV Barima s’est renversé et a sombré le 18 juillet au large de la côte nord-ouest du Guyana et se trouve à une profondeur d’environ 13 à 15 mètres.

Les autorités ont confirmé 72 morts, tandis que le navire aurait transporté environ 179 personnes au moment du naufrage.

L’opération de sauvetage s’annonce comme comportant d’importants défis techniques et logistiques.

Les entrepreneurs potentiels doivent démontrer une expérience pertinente en sauvetage maritime, une expertise technique, des équipements, du personnel et des systèmes adéquats de sécurité et de gestion environnementale.

Les propositions doivent également prévoir la préservation et la documentation des éléments de preuve susceptibles d’être pertinents pour la Commission d’enquête en cours sur le désastre.

Le prestataire retenu devra en outre démontrer sa capacité à récupérer le navire et à le maintenir en position verticale sur une barge pendant plusieurs semaines après l’opération de sauvetage.

Le gouvernement devrait évaluer les soumissions avant de sélectionner un entrepreneur et d’entamer les négociations pour les travaux de sauvetage.