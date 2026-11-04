Le Commonwealth lance une initiative pour la nature de 202 millions de dollars américains à Antigua-et-Barbuda

Une nouvelle initiative de conservation du Commonwealth, soutenue par des engagements initiaux s’élevant à 202,2 millions de dollars américains, a été lancée à Antigua-et-Barbuda lundi, avec pour objectif de mobiliser un supplémentaire d’un milliard de dollars d’ici 2030 afin de protéger les écosystèmes terrestres et marins.

L’Initiative Nature du Commonwealth (CNI) a été dévoilée le 2 novembre lors de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM), réunissant gouvernements, fondations philanthropiques et organisations de conservation pour accélérer les efforts visant à établir et gérer des aires protégées dans les pays du Commonwealth.

Le lancement s’est déroulé à bord du navire Green Pioneer de Fortescue, en présence de Sa Majesté le Roi Charles III qui a rejoint les dirigeants participants et les partisans lors d’une réception qui a suivi l’annonce.

L’initiative soutiendra l’objectif mondial 30×30, qui appelle à protéger au moins 30 % des terres et des océans du monde d’ici 2030.

Le Premier ministre Gaston Browne a salué le rôle d’Antigua-et-Barbuda dans l’établissement de l’initiative, soulignant l’importance de veiller à ce que le financement de la conservation parvienne aux programmes nationaux et régionaux.

« Je suis très fier que Antigua-et-Barbuda ait été le berceau de l’Initiative Nature du Commonwealth, en présence de Sa Majesté le Roi », a déclaré Browne.

Il a ajouté que l’approche de l’initiative permettrait d’orienter les ressources vers les communautés et de produire des résultats concrets en matière de conservation.

Les signataires fondateurs comprennent Minderoo Foundation, Rob Walton Foundation, Rainforest Trust, Gordon et Betty Moore Foundation, Waitt Foundation et National Geographic Pristine Seas.

Leurs engagements initiaux soutiendront la création et l’expansion des aires protégées, amélioreront la gestion des sites de conservation existants, feront progresser les droits des peuples autochtones et renforceront le rôle des communautés locales dans la protection de l’environnement.

Parmi les priorités précoces de l’initiative figure le programme de Transformation 30×30 de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS), qui vise à faire progresser les efforts de conservation régionale.

D’autres programmes prioritaires incluent le Partenariat des Aires Protégées Keystone Africa, qui cherche à sécuriser un financement durable pour 162 aires protégées importantes, et Unlocking Blue Pacific Prosperity, qui soutient la conservation marine et côtière à long terme.

Lors du lancement, Antigua-et-Barbuda a rejoint l’Australie, Fidji, la Guyane, le Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Tonga, l’Ouganda, le Royaume-Uni et la Zambie pour présenter des plans de conservation, y compris des propositions visant à établir de nouvelles zones protégées.

Andrew Forrest, fondateur de Minderoo Foundation, a déclaré que la contribution de 10 millions de dollars américains de la fondation serait immédiatement disponible pour aider les projets à démarrer et attirer des investissements philanthropiques supplémentaires.

Rainforest Trust s’est engagé à hauteur de 50 millions de dollars, le directeur général James Deutsch soulignant l’importance de relier les engagements internationaux en matière de conservation au financement et au leadership local.

La Waitt Foundation a également annoncé son soutien à des pays comme les Bermudes, Fidji, Samoa, Tonga et Vanuatu pour renforcer la gestion des océans par le biais de la surveillance, de l’application des règlements et de la sensibilisation du public.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts des pays pour atteindre l’objectif 30×30 adopté dans le cadre du Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework en 2022.

Les membres du Commonwealth représentent près d’un quart de la superficie terrestre mondiale et plus de 40 % des zones économiques exclusives océaniques mondiales, ce qui place ce regroupement en position de jouer un rôle déterminant dans les efforts internationaux de conservation.

Conçue par le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda, en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth et des partenaires de conservation, l’initiative reliera l’investissement aux priorités dirigées par les pays et aidera à sécuriser un financement à long terme pour les zones protégées.

Elle fonctionnera par l’intermédiaire d’un petit secrétariat chargé de coordonner les partenaires, de mobiliser les investissements et de communiquer les progrès. Le secrétariat ne détiendra pas directement les fonds ni n’émettra des subventions.

Le CNI vise à renforcer ses engagements initiaux en attirant un autre milliard de dollars américains de la part de gouvernements donateurs et d’organisations philanthropiques d’ici 2030.