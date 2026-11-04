Le roi Charles exprime son horreur face à la traite transatlantique des esclaves, mais s’abstient de présenter des excuses

Le roi Charles III a décrit le commerce transatlantique des personnes réduites en esclavage comme un chapitre honteux de l’histoire qui le remplit d’« horreur » et de « profonde douleur personnelle », mais s’est abstenu de présenter des excuses alors que les appels en faveur de réparations en provenance des Caraïbes se poursuivent.

Le souverain a prononcé ces mots mardi en s’adressant à des dirigeants du Commonwealth lors du Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) qui se tient à Antigua-et-Barbuda, un lieu où l’héritage de l’esclavage et les demandes de justice réparatrice demeurent des questions sensibles et prégnantes.

« La traite transatlantique des personnes réduites en esclavage continue d’englober ces îles et les autres membres de notre Commonwealth », a déclaré Charles.

« Comme je l’ai dit auparavant, ce chapitre honteux de l’histoire est celui qui remplit mon cœur d’horreur et mon âme de la plus profonde douleur personnelle. »

Il a aussi évoqué son engagement croissant à trouver des mécanismes permettant aux pays du Commonwealth de coopérer afin d’aborder les injustices historiques par des mesures concrètes visant à améliorer les opportunités et les conditions de vie.

« Plus j’élargis ma compréhension des enjeux, en écoutant, en apprenant et en regardant autour de moi, plus je m’engage à trouver des façons pour que nous travaillions ensemble dans un partenariat moderne afin de réparer les torts du passé par des actions pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Charles a souligné que l’amélioration de l’accès à l’éducation, l’investissement dans les emplois et les perspectives professionnelles, l’augmentation du commerce intra- Commonwealth et la résilience face au changement climatique constituent des domaines où les pays pourraient œuvrer de concert pour atténuer la précarité et les inégalités.

Cependant, le roi n’a pas formulé d’excuses officielles ni directement abordé les appels à ce que la Grande-Bretagne paie des réparations pour son rôle historique dans la traite transatlantique.

Il a également mis en lumière le rôle de la Royal Navy dans l’abolition du commerce international d’esclaves, affirmant que l’histoire a démontré que « le mal n’a pas nécessairement le dernier mot » et que le courage et la détermination peuvent surmonter l’injustice.

Ces propos s’inscrivent dans un contexte de demandes renouvelées en justice réparatrice formulées par des dirigeants caribéens et des militants, qui exhortent la Grande-Bretagne et d’autres anciennes puissances coloniales à reconnaître leur rôle dans l’esclavage et à en adresser les conséquences durables.

À l’extérieur du périmètre du CHOGM, des militants ont organisé une légère manifestation, brandissant des pancartes appelant le roi à dépasser le simple regret et à présenter des excuses.

L’un des messages disait : « Tu dis que tu regrettes, alors présente des excuses », tandis qu’un autre réclamait des excuses pour ce qu’il qualifiait de « plus grand crime contre l’humanité » et appelait à une justice réparatrice.