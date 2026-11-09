20 des 22 ressortissants de pays tiers accueillis en Jamaïque ont quitté le pays

Vingt des vingt-deux nationaux de pays tiers arrivés en Jamaïque le 13 octobre ont quitté l’île, a déclaré la ministre de l’Éducation, Dana Morris Dixon.

Lors du point de presse post-Cabinet tenu mercredi 4 novembre à Jamaica House, Morris Dixon a indiqué que les deux personnes restantes avaient exprimé leur intention de retourner dans leurs pays d’origine et devraient partir sous peu.

Leur départ est attendu avant l’expiration de la période de 30 jours accordée pour leur séjour, qui se termine autour du 14 novembre.

La ministre a précisé que ces individus étaient à la charge de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui coordonne les dispositions relatives à leur départ.

Elle a ajouté que la Jamaïque les avait traités avec humanité et dignité pendant leur séjour.

Morris Dixon a également annoncé qu’un autre vol transportant un ressortissant d’un pays tiers devrait arriver en Jamaïque cette semaine.

Ces arrivées s’inscrivent dans le cadre d’un mémorandum d’accord (MOU) signé plus tôt cette année entre les gouvernements de la Jamaïque et des États-Unis pour faciliter l’accueil temporaire des nationaux de pays tiers avant leur retour dans leur pays d’origine.

Dans le cadre de cet arrangement, l’OIM fournit une assistance aux personnes pendant leur séjour en Jamaïque et coordonne leurs déplacements ultérieurs.

Le gouvernement a précisé que cet accord n’était pas financé par la Jamaïque et que les personnes ayant des antécédents criminels ne seront pas autorisées à transiter par l’île dans le cadre du programme.

–JIS