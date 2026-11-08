MV Barima : les survivants et les proches des victimes témoigneront

Les survivants de la tragédie du MV Barima, ainsi que les proches des personnes décédées, devraient être appelés à témoigner lorsque la Commission présidentielle d’enquête (CoI) du Guyana reprendra ses audiences publiques le 10 novembre, a déclaré l’Attorney Général Anil Nandlall.

Nandlall a précisé que les audiences devraient se poursuivre jusqu’en décembre, avec des témoignages attendus également de la part du Département des Transports et des Ports (T&HD) et du Département de l’Administration Maritime (MARAD).

La commission a suspendu les audiences orales le 22 octobre afin de permettre à son secrétariat de rendre visite aux survivants dans leurs communautés et de recueillir des déclarations dans des conditions où ils pourraient se sentir plus à l’aise.

Le président de la Commission, la juge belizienne Godfrey Phillip Smith, a rappelé que cette pause « ne signifie pas que le travail de la commission est mis en suspend ».

Pendant sept jours d’audiences au Centre de conférences Arthur Chung, la commission a entendu les témoignages de 33 personnes, dont des premiers répondants de la Garde côtière et du Corps aérien des Forces de défense du Guyana, ainsi que des responsables du MARAD et de l’Autorité de l’aviation civile guyanaise.

La commission a été assermentée le 30 juillet 2026. Ses autres membres sont le médecin polonais Dr Andrzej Jasionowski, le capitaine jamaïcain Hamada Fouda, l’avocate trinidadienne Nyree Dawn Alfonso et l’amiral retraité des Trinidad et Tobago Hayden Pritchard.

L’enquête est chargée de déterminer la cause de l’incident, d’examiner si les lois et règlements maritimes ont été respectés et d’évaluer l’opération de recherche et de sauvetage.

À l’issue de ses travaux, la commission est appelée à soumettre ses conclusions, ses observations et ses recommandations au président Mohamed Irfaan Ali.

Le MV Barima a chaviré le 18 juillet alors qu’il naviguait entre Georgetown et Port Kaituma.