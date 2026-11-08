Aujourd’hui en République dominicaine

Le ministère de la Santé publique a signalé 76 cas de dengue confirmés au cours de la semaine épidémiologique 42, du 18 au 24 octobre, portant le total cumulé de l’année à 556.

L’institution indique dans son bulletin épidémiologique SE-42 que le taux d’incidence est de 6,24 cas pour 100 000 habitants.

« Le bulletin épidémiologique de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) montre que la République dominicaine figure parmi les pays des Amériques affichant l’une des plus faibles incidences de la dengue, avec 556 cas confirmés — chiffre sensiblement inférieur à celui rapporté par des pays comme le Brésil, la Colombie, le Pérou, le Mexique et l’Équateur. Cela place le pays dans une position favorable au sein du contexte épidémiologique régional », a-t-il déclaré.

Concernant le paludisme, deux nouveaux cas ont été confirmés, portant le total cumulé de l’année à 140 cas, soit bien inférieur aux 842 cas enregistrés durant la même période en 2025, représentant une réduction d’environ 82 %. Le taux d’incidence annuel s’établit à 1,57 cas pour 100 000 habitants, montrant une tendance à la baisse et indiquant qu’il est maîtrisé.

Le bulletin indique également qu’aucun nouveau cas de leptospirose n’a été confirmé, tandis que le total cumulé pour l’année reste à 297 cas, en augmentation par rapport à 154 l’année dernière. Le taux d’incidence est de 3,33 cas pour 100 000 habitants, et sa tendance actuelle reflète une baisse soutenue, tandis que le choléra demeure à zéro cas accumulé cette année.

Les affections respiratoires et la circulation virale indiquent que les maladies ressemblant à la grippe (ILI) restent faibles et stables, en dessous des niveaux attendus. L’influenza A non sous-type coexiste avec des détections à faible niveau du SARS-CoV-2 (COVID-19), de l’influenza A(H3N2) et du virus respiratoire syncytial.

Mortalité maternelle et infantile

Concernant les décès maternels, cinq décès ont été signalés, correspondant à trois femmes dominicaines et deux femmes haïtiennes, portant le total à 133 décès (71 dominicaines, 59 haïtiennes et trois de nationalités étrangères). Cela représente une réduction par rapport aux 155 décès enregistrés au cours de la même période en 2025.

Dans le cas des décès infantiles, 32 ont été enregistrés, portant le total à 1 623 décès jusqu’à présent cette année. Ils indiquent également qu’ils poursuivent l’intensification de la surveillance hospitalière et le respect des protocoles afin de réduire les facteurs de risque dans les services de soins maternels et néonataux.