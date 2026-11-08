La dirigeante caribéenne Dr Luz Longsworth analyse les défis du leadership féminin dans son nouveau livre

La dirigeante caribéenne Dr. Luz Longsworth publie un nouvel ouvrage qui examine les dynamiques professionnelles souvent négligées sur le lieu de travail, celles qui façonnent les expériences des femmes au travail et leurs parcours vers des postes de direction.

Dans À travers le fond en verre : naviguer dans les courants cachés du leadership, Longsworth s’appuie sur plus de trois décennies d’expérience dans l’enseignement supérieur, les affaires et l’hôtellerie pour examiner les cultures organisationnelles, les attentes tacites et les relations professionnelles qui influencent les carrières des femmes.

Le livre, publié en 2026, est disponible sur Amazon en édition broché et Kindle.

Née au Venezuela d’une mère jamaïcaine et d’un père vénézuélien, Longsworth a déménagé en Jamaïque à l’âge de cinq ans. Sa carrière académique et professionnelle l’a conduite à travers plusieurs territoires des Caraïbes, ainsi qu’au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’idée de l’ouvrage a émergé lors d’une promenade le long de la côte nord de la Jamaïque. En réfléchissant à une expérience difficile au sein d’une organisation, Longsworth a commencé à se demander si son attention portée sur le fait de surmonter les obstacles visibles ne l’avait pas amenée à négliger d’autres mécanismes influençant sa trajectoire professionnelle.

« Il m’est apparu que, pendant que je regardais vers le haut et cherchais à briser les plafonds de verre, j’avais négligé de comprendre les courants sous-jacents qui m’affectaient moi aussi, ainsi que d’autres femmes dans l’organisation », a-t-elle déclaré.

Le bateau caribéen à fond en verre devient une métaphore du message central du livre. Tout comme les passagers peuvent observer le monde sous-marin à travers un plancher transparent, Longsworth invite les lecteurs à regarder au-delà de la surface des environnements professionnels et à reconnaître les dynamiques qui façonnent leurs expériences.

« Vous n’avez pas à participer à tous les courants de votre organisation. Mais vous devez les voir, car la conscience vous donne le choix et l’autonomie », a-t-elle déclaré.

Longsworth a passé près de trois décennies à l’Université des Antilles occidentales (UWI), finissant par occuper les postes de principale et de pro-vice-chancelier du Campus Ouvert de l’UWI. Elle est aujourd’hui directrice générale des affaires chez Sandals Corporate University, supervisant la formation et le développement dans neuf pays des Caraïbes.

Sa philosophie du leadership se centre sur le service, le mentorat et le développement des talents.

« À mesure que ma carrière se développait, j’ai aussi compris que le leadership consistait moins à être la personne en tête et davantage à développer les personnes qui vous entourent », a-t-elle déclaré.

Longsworth attribue à sa mère le rôle de premier mentor, lui enseignant que le leadership efficace exige équité, responsabilité et souci pour ceux que l’on guide. Elle identifie également le Professeur Gerald Lalor, ancien principal du campus Mona de l’UWI, comme une influence importante qui lui a donné des opportunités de renforcer sa confiance et sa compétence.

Le livre examine les défis auxquels les femmes continuent de faire face alors qu’elles avancent professionnellement, notamment la pression de devoir sans cesse prouver leurs capacités et la persistance du syndrome de l’imposteur, même chez les dirigeantes expérimentées.

Longsworth met en lumière le mentorat et la solidarité entre les femmes comme des ressources importantes pour naviguer ces défis. Elle souligne également la nécessité pour les femmes expérimentées de soutenir celles qui entrent dans des postes de direction.

Pour les femmes caribéennes de la diaspora, dont les expériences professionnelles peuvent être façonnées par plusieurs contextes culturels, le livre propose un cadre permettant d’examiner les dynamiques du milieu du travail tout en restant ancré dans leurs valeurs.

Longsworth relie aussi le développement du leadership à l’avenir plus large des Caraïbes. Forte d’une expérience à travers la région, elle soutient que les organisations doivent investir dans l’éducation, la formation et le mentorat afin que les talents soient reconnus et développés à chaque niveau.

« Le développement du leadership n’est pas un atelier d’un jour. Il doit s’agir d’un investissement à long terme », a-t-elle déclaré.

En fin de compte, À travers le fond en verre : naviguer dans les courants cachés du leadership invite les lecteurs à regarder au-delà des titres et des promotions, à examiner les forces qui influencent leurs décisions et à envisager comment ils peuvent aider les autres à réaliser leur potentiel.

« Le leadership est un voyage de toute une vie, entrepris délibérément pour s’améliorer soi-même et les personnes qui vous entourent », a-t-elle déclaré.