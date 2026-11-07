CARICOM salue l’ouverture du PM britannique sur des excuses pour l’esclavage et réaffirme que les réparations restent sur la table

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) s’est félicitée de la volonté exprimée par le Premier ministre britannique Andy Burnham d’envisager des excuses officielles pour le rôle de la Grande-Bretagne dans la traite transatlantique des esclaves et de s’engager dans un dialogue structuré avec les pays touchés, tout en affirmant que la justice réparatrice doit rester au cœur de toute discussion.

Dans une déclaration samedi, le président de CARICOM et premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, a indiqué que la Communauté était prête à dialoguer avec le Royaume-Uni, mais a rejeté la position de Burnham selon laquelle des réparations financières ne seraient « pas la bonne solution ».

Burnham, qui devrait assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) du 1er au 4 novembre à Antigua-et-Barbuda, a récemment déclaré qu’il était disposé à écouter les appels en faveur d’une excuse officielle au nom de la Grande-Bretagne pour son rôle dans la traite des esclaves, mais a écarté toute compensation financière.

Dans un article d’opinion publié dans The Guardian, Burnham soutenait que les citoyens britanniques actuels ne devraient pas être tenus pour responsables des torts historiques auxquels ils n’ont pas personnellement participé. Il proposait plutôt un dialogue structuré avec les pays et les communautés touchés par l’esclavage.

« Je tiens à exprimer ma tristesse et mes regrets face à la douleur et à la souffrance de tant de millions de personnes et à reconnaître la manière dont cela continue de façonner notre monde aujourd’hui », a-t-il écrit.

Pierre a décrit l’expression de tristesse et de regret de Burnham, ainsi que sa volonté d’envisager une excuse formelle au nom de l’État britannique, comme un développement significatif.

« Aucun Premier ministre britannique n’est allé aussi loin jusqu’ici. Ce serait une faute de notre part de ne pas le dire, et nous l’accueillons dans l’esprit dans lequel il semble être offert », a déclaré Pierre. « Depuis plus d’une décennie, cette Communauté demande exactement ce type de dialogue. Nous sommes prêts à nous engager. »

Cependant, il a rejeté l’argument selon lequel les réparations seraient inappropriées ou que la responsabilité de la Grande-Bretagne aurait pris fin parce que les générations actuelles n’avaient pas personnellement participé à l’esclavage.

« La justice réparatrice n’a jamais été une question de culpabilité individuelle. Il s’agit de la responsabilité des États et des institutions – et cette responsabilité ne s’éteint pas avec le passage des générations », a-t-il déclaré.

Pierre a souligné le rôle de la Grande-Bretagne dans l’établissement, la protection et l’enrichissement tiré de l’esclavage, ainsi que sa décision de dédommager les esclavagistes après l’émancipation, alors que les personnes autrefois asservies ne recevaient ni terres, ni richesses, ni compensation.

Il a également noté que les contribuables britanniques ont continué à rembourser le prêt utilisé pour indemniser les esclavagistes jusqu’en février 2015.

Les conséquences de l’esclavage, a fait valoir Pierre, demeurent visibles à travers les Caraïbes via des maladies chroniques, des inégalités dans l’éducation et les opportunités économiques, des structures économiques extractives, une dette nationale et une vulnérabilité face aux chocs économiques et climatiques.

Il a soutenu que, bien qu’une excuse officielle constituerait une étape importante, elle doit être accompagnée de mesures pratiques pour traiter les effets durables de l’esclavage.

Pierre a évoqué le Plan de justice réparatrice en dix points de la CARICOM, qui appelle à une excuse officielle, à des initiatives de santé publique, à l’éducation et à la formation, à la restitution et à la reconnectivité du patrimoine culturel, à la réhabilitation psychologique, à la technologie et à l’innovation, à l’entrepreneuriat, à l’annulation de la dette, à l’indemnisation financière et à la décolonisation.

Il a dit que le dialogue structuré devait inclure tous les éléments du plan, ainsi que les réparations pour le génocide des peuples autochtones et les préjudices infligés aux personnes amenées d’Inde et de Chine pour soutenir les systèmes coloniaux.

« Un dialogue qui commence en plaçant les réparations hors de la pièce ne peut être un dialogue complet », a déclaré Pierre.

Le président de la CARICOM a également reconnu l’initiative proposée par le Royaume-Uni, qui serait dirigée par l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, visant à restructurer la dette des pays les plus pauvres du Commonwealth.

Il a dit que la Communauté étudierait la proposition mais a averti que la plupart des États membres de la CARICOM sont classés comme des économies à revenu moyen ou élevé et sont souvent exclus des allègements de dette à taux concessionnels malgré leur exposition aux chocs climatiques et économiques.

« Toute initiative qui doit être significative pour notre région doit mesurer la vulnérabilité, et non le revenu seul », a-t-il déclaré, ajoutant que l’allègement de la dette ne peut pas remplacer la justice réparatrice.

Pierre a dit que le Sous-comité ministériel des réparations de la CARICOM, dirigé par la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, et la Commission des réparations de la CARICOM, présidée par Sir Hilary Beckles, étaient prêts à travailler avec le gouvernement britannique pour établir les termes, l’ordre du jour et le calendrier du dialogue structuré.

Il a dit attendre avec impatience de rencontrer Burnham dans les prochains jours à Antigua-et-Barbuda lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.

« Nos ancêtres n’ont pas obtenu justice de leur vivant. Nous leur devons cela, et aux générations qui nous succéderont, d’aller au bout de ce travail – avec dignité, avec patience et avec détermination », a déclaré Pierre.