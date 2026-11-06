Azruddin Mohamed, leader de l’opposition guyanaise, mis en détention provisoire pour cybercriminalité

Le chef de l’opposition guyanais, Azruddin Mohamed, et un agent de police ont été placés en détention provisoire après avoir été inculpés en vertu de la Cybercrime Act, dans le cadre de la prétendue divulgation non autorisée de vidéos de surveillance gouvernementales.

Mohamed et l’agent de police Ryan Greene se sont vus refuser le bénéfice d’une mise en liberté sous condition lorsqu’ils sont apparus vendredi devant la Cour des magistrats de Sparendaam. Ils doivent revenir devant le tribunal le 24 novembre.

L’accusation, portée en vertu de l’article 9(2)(b) de la Cybercrime Act, se rapporte à l’accès et à la divulgation présumément non autorisés de données électroniques liées à la sécurité nationale.

L’affaire découle de l’hypothèse selon laquelle des vidéos de surveillance ont été téléchargées et diffusées, montrant un incident du 12 octobre au cours duquel le sénior superintendent Prem Narine, chef de la Section spéciale des Forces de police du Guyana, a tiré sur un véhicule portant Mohamed. L’incident s’est produit après que le véhicule aurait été interpellé près de la résidence de Narine.

La police affirme que Greene aurait avoué avoir téléchargé les vidéos depuis le système de surveillance Safe Country du gouvernement et que Mohamed lui aurait versé 800 000 dollars guyanais (3 828 dollars américains) pour l’enregistrement. Mohamed a ensuite diffusé les images lors d’une conférence de presse cette semaine.

Mohamed, son chauffeur et un membre du personnel bénéficient également d’une mise en liberté sous caution dans le cadre d’accusations distinctes relatives à la possession d’armes et de munitions, ainsi qu’à une tentative d’entraver le cours de la justice en tirant avec une arme chargée près de la résidence de Narine.

Narine est un témoin clé dans des procédures concernant une demande d’extradition des États-Unis visant Mohamed et son père, Nazar Mohamed.

Les médias ont été exclus de la salle d’audience lors de la procédure de vendredi.

À l’issue de l’audience, l’avocat de Mohamed, l’Attorney Sénior Roysdale Forde, a déclaré qu’il n’existait « absolument aucune raison » de refuser la mise en liberté sous caution.

Forde a expliqué que le magistrat avait refusé la caution parce que Mohamed avait déjà bénéficié d’une mise en liberté antérieure et était accusé d’autres infractions.

Il a également contesté le dossier de l’accusation, soutenant que les éléments constitutifs de l’infraction cybercrime n’avaient pas été établis.

« M. Mohamed a été inculpé en vertu de l’article 9 de la Cyber Crime Act, et une lecture simple par un élève du Common Entrance permettrait de comprendre les éléments d’une infraction. Il faut obtenir quelque chose – en l’occurrence des données – et il faut les remettre à quelqu’un. Le dossier de l’accusation n’a pas démontré les éléments de l’infraction », a-t-il déclaré.

L’avocat de Greene, Darren Wade, a également critiqué la décision de libération sous caution, qualifiant l’accusation d’impropre et soutenant que les images ne constituaient pas des informations relatives à la sécurité nationale.

« L’accusation en elle-même est insensée », a-t-il déclaré.

Les deux avocats ont indiqué leur intention de saisir la Haute Cour pour obtenir la libération sous caution de leurs clients.

Dans un communiqué publié vendredi, la coalition d’opposition A Partnership for National Unity (APNU) a exprimé son inquiétude quant à la détention de Mohamed, soutenant que l’infraction alléguée était non violente.

« La Bail Act exige qu’un tribunal ait des raisons de croire, sur la base des preuves, qu’un défendeur est susceptible de commettre une autre infraction avant que la caution ne soit refusée, » a déclaré le camp opposant.

« Les allégations en suspens ne constituent pas des condamnations, et la présomption d’innocence s’applique. Nous estimons que les éléments sur lesquels cette décision s’appuie méritent un examen attentif, et nous faisons confiance à ce que sa demande devant la Haute Cour soit entendue de manière indépendante et uniquement sur la base des preuves », a conclu APNU.