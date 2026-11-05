Actualités dominicaines

Le ministre dominicain de la Défense, le lieutenant général Carlos Antonio Fernández, a déclaré mercredi que la frontière avec Haïti demeure « totalement calme », malgré les opérations de sécurité intensifiées en Haïti et la visite des principaux postes de passage officiels.

Fernández a parcouru la frontière aux côtés du ministre de la Présidence, José Ignacio Paliza, et a visité les postes-frontières de Dajabón, d’Elías Piña, de Jimaní et de Pedernales. Les autorités ont indiqué que le commerce, les déplacements de personnes autorisés et les autres activités habituelles se poursuivaient normalement sur le territoire.

Le ministre de la Défense a précisé que les gangs armés restent concentrés dans des zones telles que Mirebalais et Croix-des-Bouquets, qu’il a décrites comme étant plus éloignées de la frontière dominicaine que ce que certains rapports avaient pu laisser croire.

Cette visite intervient alors que des troupes salvadoriennes ont été déployées en Haïti afin de lutter contre les gangs et de rechercher quatre soldats qui avaient disparu suite à une attaque le 18 octobre.

Le gouvernement dominicain a récemment renforcé la frontière en ajoutant deux bataillons supplémentaires, du matériel lourd et de l’artillerie, portant le dispositif à environ 11 000 militaires déjà déployés dans la région, selon le président Luis Abinader.

Paliza a appelé à la prudence dans la gestion du conflit et a insisté sur l’importance de respecter les procédures internationales afin d’éviter d’allonger la crise. Il a ajouté que la République dominicaine apporte au Salvador un soutien logistique, des éléments de renseignement, du matériel militaire et une aide médicale selon les besoins.

Les deux responsables ont réaffirmé l’engagement des Forces armées dominicaines à maintenir la sécurité le long de la frontière et ont indiqué que le gouvernement prendrait des mesures supplémentaires si la situation l’exige.