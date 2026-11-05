Dominicain Aujourd’hui

Bonao.- Monseñor Nouel accueillera la XXXI Foire d’écotourisme et de production et la toute première Foire de l’eau du 5 au 15 novembre, réunissant des initiatives culturelles, scientifiques, productives et environnementales venues de la République dominicaine et d’ailleurs.

Organisée par la Fondation Science et Art, l’événement s’ouvrira officiellement le jeudi 5 novembre par une parade partant du Conseil municipal de Bonao et se terminant au terrains de la foire à La Salvia–Los Quemados, où se déroulera la cérémonie d’ouverture.

La Fédération de Russie sera l’invitée d’honneur, tandis que Le Salvador, la Chine et Haïti participeront en tant que pays invités spéciaux. Les onze jours de l’événement présenteront des conférences, des expositions, des ateliers éducatifs, des activités culturelles et artistiques, ainsi que des discussions axées sur la protection de l’environnement, l’écotourisme et le développement durable.

La première Foire de l’eau, organisée en collaboration avec le Fonds spécial pour le développement agricole (FEDA), mettra en lumière des initiatives liées aux ressources hydriques et au développement agricole.

L’événement réunit des gouvernements locaux, des établissements d’enseignement, des agences gouvernementales, des organisations touristiques, des communautés, des entreprises et des coopératives. Des services de sécurité et d’urgence, notamment la Police nationale, les sapeurs-pompiers, la DIGESETT, POLITUR et la Croix-Rouge dominicaine, soutiendront également les activités.