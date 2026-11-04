Dominique : le Premier ministre appelle les citoyens à réfléchir à la construction de la nation avant l’indépendance

Le Premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit a exhorté les Dominicains à réfléchir à leur rôle dans la construction de la nation alors que le pays se prépare à marquer son 48e anniversaire d’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne mardi.

Dans un message d’indépendance publié lundi, Skerrit a déclaré que chaque génération a la responsabilité de s’appuyer sur les acquis des générations qui l’ont précédée, de relever les défis actuels et de préparer le chemin pour les générations futures.

« Il nous faut nous interroger sur ce que chacun peut apporter, sur la manière dont nous pouvons renforcer nos communautés et sur le type de pays que nous voulons laisser à nos enfants », a-t-il déclaré.

Skerrit, Premier ministre dominicain depuis janvier 2004, a déclaré qu’il restait engagé en faveur du développement de la Dominique et à l’écoute des citoyens, tout en soulignant que chacun a un rôle à jouer.

Il a évoqué des contributions quotidiennes telles que soutenir les agriculteurs locaux et les petites entreprises, encadrer les jeunes, prendre soin des personnes âgées, protéger l’environnement et accomplir ses responsabilités avec honnêteté.

Le Premier ministre a également remercié les Dominicains vivant à l’étranger pour leur soutien continu, affirmant qu’ils demeurent partie prenante de l’histoire et de l’avenir du pays, où qu’ils résident.

En revenant sur les 48 années d’indépendance du pays, Skerrit a dit que les Dominicains avaient traversé des périodes difficiles, reconstruit des communautés et continué à se soutenir mutuellement.

Il a décrit les traditions culturelles du pays — notamment sa musique, ses costumes traditionnels, la langue kwéyòl, sa gastronomie et ses coutumes — comme une composante importante de l’identité nationale. Il a appelé les familles, les enseignants, les aînés et les praticiens culturels à aider à transmettre ce patrimoine aux générations plus jeunes.

Skerrit a également tracé la responsabilité du gouvernement d’assurer que le développement national améliore la vie des gens, en citant l’infrastructure, l’éducation, les soins de santé et les opportunités économiques comme des priorités essentielles.

« Alors que nous nous tournons vers cinquante ans d’indépendance, avançons avec confiance, un sens clair des responsabilités et le respect mutuel », a-t-il déclaré. « Nous aurons des divergences, mais nous partageons une patrie et un intérêt commun pour son bien-être. »