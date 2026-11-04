République dominicaine aujourd’hui

El Salvador, (EFE).- Le président salvadorien Nayib Bukele s’est engagé à aider Haïti à reprendre le contrôle de son territoire face aux gangs armés, accusant les membres des gangs, leurs financiers et leurs fournisseurs d’armes d’avoir trahi l’héritage du leader de l’indépendance Jean-Jacques Dessalines.

Dans un message publié mardi sur X, Bukele a exprimé son soutien au premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé, dont le gouvernement s’est engagé à démanteler les organisations criminelles avec l’appui du Salvador et d’autres partenaires internationaux.

Bukele a également indiqué que des hélicoptères militaires salvadoréens sont intervenus après que des gangs ont attaqué des soldats tchadiens servant au sein de la Force de suppression des gangs (GSF), contribuant à repousser l’assaut. Il a déclaré que les groupes armés n’ont plus le dessus dans ce combat.

Ces déclarations interviennent alors que le Salvador a déployé plus de 2 000 soldats en Haïti, initialement pour aider à localiser quatre militaires salvadoriens disparus le 18 octobre après une attaque armée à Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince. Ces quatre soldats faisaient partie de la Force de suppression des gangs (GSF) soutenue par les Nations Unies et auraient été enlevés après l’attaque de leur véhicule.

Fils-Aimé a remercié Bukele pour son soutien et a souligné que le gouvernement haïtien conserve le contrôle politique et stratégique des opérations de sécurité. Il a dit que la Police nationale haïtienne, les Forces armées et la GSF travaillent selon une stratégie commune visant à démanteler les gangs et à rétablir l’autorité de l’État.

Le déploiement salvadorien marque une extension de l’implication de son pays dans la crise de sécurité en Haïti. La République dominicaine a apporté une aide logistique pour le déplacement du personnel et du matériel, ainsi que des évacuations médicales, bien que le président Luis Abinader ait exclu toute participation militaire directe de la République dominicaine aux opérations de combat.