Holness appelle les Jamaïcains à obtenir les cartes NIDS pour accéder à une aide

Le Premier ministre Andrew Holness exhorte les Jamaïcains à obtenir leur carte du Système national d’identification (NIDS) et à maintenir des comptes bancaires actifs afin d’accélérer le traitement de l’aide gouvernementale, y compris les subventions pour le logement et les allocations en cas de catastrophe.

Holness a lancé cet appel vendredi 30 octobre, lors de la remise d’une maison de trois chambres dans le cadre du Nouveau Programme social de logement (NSHP) à Guy’s Hill, dans le comté de Saint-Catherine.

Il a indiqué que des informations d’identification et bancaires inexactes, des comptes dormants et des réclamations concurrentes concernant des propriétés endommagées ont retardé les paiements destinés aux bénéficiaires du programme Restoring of Owner or Occupant Family Shelters (ROOFS).

Le premier ministre a exhorté les habitants à veiller à ce que leurs informations personnelles, leur Numéro d’Enregistrement Fiscal (TRN) et leurs coordonnées bancaires soient exacts et à jour.

Le gouvernement œuvre en parallèle à la mise en place d’un système plus rationalisé qui permettrait aux bénéficiaires vérifiés de recevoir l’aide par voie électronique, avec moins de retards administratifs, a-t-il déclaré.

« Je vous demande votre coopération. Faites-vous identifier, ouvrez et maintenez un compte bancaire, et tenez vos informations à jour. C’est une étape importante pour vous assurer de pouvoir accéder à l’aide qui vous est disponible », a déclaré Holness.

Il a précisé que le gouvernement vérifie l’identité des demandeurs, leur situation et leur éligibilité avant d’allouer une aide dans le cadre des programmes d’aide sociale, y compris le NSHP.

Le processus comprend des inspections sur le terrain et des enquêtes sociales, avec des responsables qui consultent les membres de la communauté, les proches, les écoles et les magistrats de paix afin de déterminer si les demandeurs satisfont les conditions pour bénéficier d’une aide.

Des exigences supplémentaires dépendent du type d’assistance fournie. Les personnes recevant des transferts en espèces doivent disposer d’un compte bancaire fonctionnel, tandis que celles qui reçoivent des terrains ou des maisons doivent démontrer une propriété légale ou obtenir l’autorisation d’occuper le bien via un bail à long terme approprié.

Holness a déclaré que ces mesures visent à garantir que l’aide publique parvienne aux bénéficiaires éligibles et que les actifs permanents, tels que les maisons, soient protégés contre les claims concurrents de propriété.

Il a reconnu que la vérification peut rallonger le temps nécessaire pour délivrer l’aide, mais il a ajouté qu’une information exacte et à jour peut contribuer à prévenir les retards inutiles.