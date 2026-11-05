L’hôpital public du Guyana réalise 100 chirurgies assistées par robot

Le Georgetown Public Hospital Corporation (GPHC) en Guyana a réalisé 100 interventions chirurgicales assistées par robot depuis le lancement de son programme de chirurgie assistée par robot le 26 mai 2026.

Cette étape représente une avancée dans les efforts de l’hôpital pour élargir l’accès à des soins chirurgicaux modernes, les interventions étant réalisées dans trois spécialités: chirurgie générale, urologie et gynécologie.

Selon l’établissement, la chirurgie assistée par robot utilise une technologie de pointe pour aider les chirurgiens à effectuer les interventions avec une précision accrue, tout en maintenant le chirurgien au contrôle du système robotique durant toute la procédure.

Sur les 100 procédures réalisées, 47 l’ont été par l’équipe de chirurgie générale. Cela comprenait la cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire), des réparations d’hernies, des colectomies et un bypass gastrique à anastomose unique, une forme de chirurgie de perte de poids.

L’équipe d’urologie a effectué 19 procédures, dont des prostatectomies et des néphrectomies, des réparations de fistules vésico-vaginales et des interventions pour traiter les varicocèles et des affections affectant le drainage rénal.

L’équipe de gynécologie a réalisé les 34 autres interventions, notamment l’ablation de kystes ovariens, des hystérectomies, des ovaires et des trompes de Fallope retirés (salpingo-ovariectomie), et des salpingectomies.

Le GPHC a déclaré que cette réussite reflète le développement croissant de la chirurgie assistée par robot au sein de l’hôpital et les capacités de ses équipes chirurgicales.

L’établissement prévoit également de former davantage de chirurgiens dans les trois spécialités afin de faire fonctionner le système de chirurgie robotique, une initiative qui, selon lui, renforcera l’expertise locale et élargira le nombre de chirurgiens habilités à effectuer ces interventions.