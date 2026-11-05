La Jamaïque connaît une forte demande avant la saison touristique hivernale

La Jamaïque prévoit une solide saison touristique hivernale, soutenue par l’élargissement des liaisons aériennes en provenance d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, ainsi que par la réouverture d’hôtels en cours de reprise après l’Ouragan Melissa.

L’île a accueilli plus de 2 millions de visiteurs et généré 2,5 milliards de dollars américains de recettes touristiques entre janvier et août 2026, selon le Jamaica Tourist Board (JTB).

De nouveaux services aériens et des liaisons étendues depuis les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine devraient faciliter l’accès à la destination à l’approche de la période hivernale de pointe. Parallèlement, la restauration continue du parc hôtelier offre davantage de possibilités d’hébergement pour les visiteurs.

« Nous sommes impatients d’accueillir des voyageurs du monde entier en Jamaïque cet hiver », a déclaré le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett. Il a ajouté que le soutien soutenu des partenaires aériens internationaux, les réouvertures d’hôtels et les investissements dans l’infrastructure touristique témoignent des progrès de la reprise de l’île.

Aux États‑Unis, Breeze Airways a lancé un service bihebdomadaire au départ de Tampa. La compagnie canadienne Porter Airlines augmente d’environ 5 000 sièges pour la saison hivernale grâce à de nouvelles routes directes vers Montego Bay en provenance de Toronto, d’Ottawa et de Hamilton.

Air Canada assure également des liaisons vers la Jamaïque depuis Halifax, Ottawa, Edmonton et Winnipeg, offrant des options supplémentaires pour les voyageurs canadiens.

Les connections avec l’Amérique latine se sont aussi développées. Copa Airlines opère désormais 10 vols hebdomadaires vers Montego Bay et cinq vers Kingston depuis Panama, tandis que la compagnie colombienne Wingo a introduit un service toute l’année en 2026, avec trois vols hebdomadaires depuis Bogota et Medellin.

Au‑delà de l’élargissement des liaisons aériennes, la Jamaïque met en avant son calendrier culturel et sportif dans le cadre de son offre touristique hivernale. Les événements à venir incluent le tournoi de golf Annie’s Revenge en novembre et le Reggae Marathon en décembre.

Les visiteurs peuvent également profiter de la musique de l’île, de sa gastronomie, de ses activités de plein air et de ses attractions culturelles, qui demeurent, selon les responsables du tourisme, au cœur de son attrait.

« L’attrait de la Jamaïque va bien au‑delà de nos plages et de nos stations », a déclaré Donovan White, directeur du tourisme au JTB. Il a évoqué l’héritage musical et culinaire de l’île, ainsi que son peuple et ses expériences culturelles, comme des raisons qui incitent les voyageurs à venir.

L’offre hôtelière devrait aussi s’améliorer avant la saison chargée. Plus de 75% du parc hôtelier jamaïcain est actuellement opérationnel, avec l’objectif d’atteindre 90% d’ici le 1er décembre 2026.

D’autres établissements sont prévus pour rouvrir au cours du reste de l’année et au début de 2027. Parmi ceux qui devraient accueillir à nouveau des clients pour la saison hivernale figurent le Coyaba Beach Resort, le Sandals South Coast, le Bahia Principe Explore Runaway Bay et JOIA Rose Hall par Iberostar.

« Derrière chaque réouverture d’hôtel se tiennent des membres d’équipe jamaïcains désireux d’accueillir les clients et des entreprises locales prêtes à renouer avec les visiteurs », a déclaré Philip Rose, directeur adjoint du tourisme au JTB. Il a souligné que le retour de davantage d’établissements contribuerait à restaurer l’expérience hôtelière qui continue d’attirer les visiteurs sur l’île.