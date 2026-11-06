Barbade élimine la transmission mère-enfant du VIH, annonce l’OMS

Barbade a éliminé la transmission mère-enfant du VIH en tant que problème de santé publique, devenant l’un des 15 pays et territoires des Amériques à atteindre ce jalon, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette certification fait suite à une évaluation indépendante confirmant que Barbade a atteint les objectifs mondiaux visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Entre 2022 et 2024, le pays n’a enregistré aucune nouvelle infection à VIH résultant d’une transmission mère-enfant chez les nourrissons nés pendant cette période.

Barbade rejoint désormais 26 pays et territoires à travers le monde reconnus par l’OMS pour avoir éliminé la transmission mère-enfant du VIH, la syphilis ou l’hépatite B, ou pour être en bonne voie d’y parvenir.

Les Amériques comptent 15 de ces pays et territoires, faisant de la région le leader mondial dans ces réussites de santé publique.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité Barbade, soulignant la fourniture de services de santé gratuits aux femmes enceintes, quelles que soient leur nationalité.

« Barbade a démontré ce qui ressemble à la couverture santé universelle en pratique : des services gratuits pour chaque femme enceinte, quelle que soit sa nationalité, et des soins qui respectent ses droits et sa vie privée », a-t-il déclaré.

L’évaluation a révélé une couverture constamment élevée des services de santé maternelle entre 2022 et 2024. Environ 98 % des femmes enceintes ont reçu des soins prénataux, 98 % ont été testées au VIH et 98 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu un traitement antirétroviral.

Le Directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPAS) et Directeur régional de l’OMS pour les Amériques, Jarbas Barbosa, a déclaré que cette réussite démontrât l’importance de veiller à ce que les femmes et les enfants aient accès à des services de santé de qualité sans obstacles.

« Cette réalisation signifie que les enfants naissent sans VIH et que les femmes vivant avec le VIH peuvent accéder aux soins et au traitement dont elles ont besoin. C’est un moment de fierté pour Barbade, les Caraïbes et l’effort mondial visant à mettre fin au sida chez les enfants », a-t-il déclaré.

Lisa Cummins, ministre de la Santé et du Bien-être de Barbade, a décrit la reconnaissance comme une étape importante pour le pays, déclarant qu’elle aiderait à garantir que les enfants puissent mener une vie saine pendant que les mères reçoivent le traitement et le soutien dont elles ont besoin pendant la grossesse.

Une collaboration de longue date entre le gouvernement de Barbade, l’OPAS/OMS et d’autres partenaires visant à renforcer les services VIH, la surveillance des maladies et la qualité des soins a contribué à cette réussite.

La certification de Barbade s’ajoute aux efforts régionaux visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH et d’autres infections évitables par l’élargissement de l’accès aux services de santé maternels, au dépistage et au traitement.