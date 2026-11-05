CARICOM déploie une mission d’observation électorale de 11 membres à Grenade

La Communauté caraïbe (CARICOM) a dépêché à Grenade une mission d’observation électorale composée de 11 membres, en amont de l’élection générale prévue le 5 novembre.

La Mission d’Observation Électorale de la CARICOM (CEOM) a été créée à la suite d’une invitation du gouvernement grenadin en date du 5 octobre. Elle réunit des hauts responsables électoraux issus de huit États membres de la CARICOM et trois membres du Secrétariat de la CARICOM, qui apporteront un soutien administratif et logistique.

La mission est dirigée par Herman St. Helen, directeur des élections du Département électoral de Sainte-Lucie. Sase Gunraj, commissaire de la Commission électorale du Guyana, occupera le poste de chef adjoint de la mission.

Parmi les autres membres figurent des représentants d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de la Jamaïque et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le noyau dur de la mission est arrivé à Grenade les 29 et 30 octobre, tandis que les autres membres sont attendus le 1er novembre. L’équipe doit quitter le pays entre le 6 et le 7 novembre.

Pendant sa mission, elle évaluera l’environnement préélectoral, le déroulement du vote le jour du scrutin et la période post-électorale immédiate, y compris la réaction aux résultats.

Dans le cadre de ses engagements préliminaires, l’équipe a rencontré Gloria Thomas, présidente du National Democratic Congress (NDC) ; Emmalin Pierre, leader du New National Party (NNP) ; le commissaire de police Randy Connaught et ses officiers de commandement ; Calistra Farrier, présidente de l’Association des travailleurs des médias de Grenade ; Peter David, leader du Democratic People’s Movement (DPM) ; et l’analyste politique et social Kem Jones.

La mission prévoit également des entretiens avec le superviseur des élections Arthur Pierre, le leader du Progressive Labour Party (PLP), Jonathan La Crette, des représentants d’autres missions internationales d’observation électorale, le Conseil des personnes handicapées, l’analyste politique Jennifer Simon, la Chambre de commerce de Grenade et le Conseil des syndicats de Grenade (Grenada Trades’ Union Council).

Le 5 novembre, les observateurs surveilleront les préparatifs en vue de l’ouverture des bureaux de vote, l’émargement des suffrages, la fermeture des scrutins, le dépouillement et la proclamation des résultats. Ils évalueront également l’atmosphère post-électorale immédiate.

La CARICOM a indiqué que la mission publiera une déclaration préliminaire le 6 novembre, présentant son évaluation initiale du processus électoral. Un rapport final exhaustif, comprenant les conclusions et les recommandations, sera ensuite soumis au Secrétaire général de la CARICOM, Carla Barnett, avant d’être rendu public.

La mission a affirmé sa volonté de soutenir le processus démocratique de Grenade et a exprimé sa gratitude pour la coopération dont elle a bénéficié depuis son arrivée dans le pays.